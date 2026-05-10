Profesionalismo y rápida respuesta del SAME municipal en un parto de emergencia sobre Ruta 26

Lo que comenzó como una mañana tranquila, terminó convirtiéndose en una historia atravesada por la emoción, los nervios y una felicidad imposible de describir. Nemías Techeira nació dentro de una ambulancia del SAME Escobar mientras su mamá, Mariela, era trasladada de urgencia hacia el Hospital Erill con síntomas de parto inminente. El bebé pesó 3.085 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud gracias a la rápida intervención y la humanidad del personal de salud municipal.



Todo ocurrió luego de un llamado desde la UDP de Maquinista Savio, donde la mujer ingresó con contracciones. De inmediato, una unidad del SAME acudió en Código Rojo para realizar el traslado. Pero en plena Ruta 26, el parto se volvió indispensable y el equipo médico tuvo que detener la ambulancia para asistir a Mariela allí mismo.



Entre la tensión y la emoción, el profesional en emergencias médicas Roberto Sosa y el chofer Juan Filippi dieron a luz a Nemías de manera segura y contuvieron emocionalmente a la mamá. Luego sí, ambos fueron trasladados al Hospital Erill, donde serán dados de alta en las próximas horas.



“Quiero agradecer profundamente al médico de la ambulancia y al chofer. Nos acompañaron en un momento único y nunca nos soltaron la mano. Nos cuidaron muchísimo y gracias a ellos nuestro hijo nació sin ningún problema”, expresó Juan Pablo Techera, papá del recién nacido.



La satisfacción por la tarea cumplida atravesó al equipo del SAME. “Íbamos en código rojo rumbo al hospital y, de repente, escuché el grito de Mariela de que el bebé estaba naciendo. Fue increíble, una sensación de felicidad enorme”, relató el chofer de la ambulancia. Por su parte, el médico devenido en obstetra inesperado agregó: “Lo que viví hoy fue de las cosas más lindas que me pasaron en la vida. Ayudar a traer una vida al mundo es algo inexplicable. Agradezco al Municipio por darme la oportunidad de ejercer mi profesión junto al tremendo equipo humano que tiene el SAME Escobar”.