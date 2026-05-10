Horror en Maquinista Savio: una beba murió intoxicada con cocaína

El estremecedor caso tomó estado público este miércoles tras conocerse el fallecimiento de la beba, que se llamaba Nahiara. En el programa Duro de Callar del canal Crónica TV, se mencionaron reclamos de vecinos y escenas de fuerte conmoción en el barrio El Triángulo. A su vez, familiares y allegados denunciaron presuntas situaciones de abandono, consumo problemático de drogas y reiteradas advertencias realizadas ante organismos judiciales y de niñez.

En paralelo, la investigación judicial avanza con distintas líneas abiertas y mantiene la búsqueda de los padres de la niña, quienes se encontrarían prófugos. Además, se intenta establecer si existieron intervenciones previas por parte de organismos de protección que no habrían alcanzado para evitar el desenlace.

La abuela paterna de Nahiara relató que la beba había nacido con presencia de cocaína en sangre. “Me llamaron del hospital diciendo que la bebé nació con cocaína en sangre al 100%”, afirmó durante la entrevista televisiva. También señaló que, tras el nacimiento, se le pidió acompañar a la madre en un tratamiento por consumo problemático.

Luego de recibir el alta, la madre se instaló junto a la beba en su vivienda de Maquinista Savio. Sin embargo, el tratamiento se interrumpió rápidamente. “Lo hizo más o menos un mes el tratamiento, nada más”, afirmó la mujer, llamada Elena.

“Ella no la llevaba al médico y vivía encerrada. Mi hijo se iba a trabajar y la casa siempre estaba cerrada, las ventanas, todo. Y la bebé ahí adentro”, describió.

Días antes de la internación, según indicó, la menor presentaba dificultades respiratorias. “Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Le dije que tenía que ser atendida”, recordó. Sin embargo, aseguró que la madre postergaba la atención médica. “Le digo: ‘Vamos a llevarla al médico’. Y ella me dice: ‘Sí, después la llevo’”, contó.

Ante el agravamiento del cuadro, la mujer se presentó en la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio para radicar una denuncia. “La fiscal habló conmigo. Yo hice una declaración”, afirmó. A partir de esa intervención, se activó la actuación de fuerzas policiales y organismos de niñez.

La menor fue derivada primero al hospital Erill, luego a San Fernando y posteriormente al Hospital Garrahan, donde permaneció en estado crítico. Finalmente, volvió a ser trasladada a San Fernando, donde falleció este lunes.

La abuela también indicó que una vecina había denunciado la situación ante la Justicia. “Anteriormente había una chica que fue a hacer la denuncia. Ya hacía como 15 días que hizo una denuncia sobre el tema de la bebé y de la madre”, explicó.

Durante la misma entrevista, uno de los tíos de la beba cuestionó el accionar judicial y sostuvo que ya existían antecedentes vinculados a la madre de la menor. “Mi mamá fue muchas veces a la fiscalía a hablar y le estaban por dar la tutela… pero le dieron la condición a la madre de que, si ella hacía las cosas bien, si seguía el tratamiento, ella podía seguir con su hija”, señaló.

Además, sostuvo que la mujer ya había perdido la tenencia de otra hija en un contexto de consumo problemático. “Le dieron una segunda oportunidad cuando no se la merecía. Ella ya tenía problemas de adicción desde hace mucho tiempo. Entregó a su hija por sexo y cocaína y hay dos personas detenidas. La Justicia sabe todo”, aseguró.

El familiar también apuntó contra la falta de intervención previa de los organismos. “Acá hubo una mala gestión de la justicia. Mi mamá fue reiteradas veces a hablar y nunca se hizo nada”, manifestó.

La muerte de la pequeña generó nuevamente el debate sobre la intervención de los organismos de protección de la niñez ante situaciones de vulnerabilidad extrema que ya habían sido denunciadas previamente.