El presidente de la Suprema Corte y el intendente Sujarchuk inauguraron la primera Cámara Gesell del partido

Por primera vez en la historia de Escobar, un presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires estuvo presente en nuestro distrito: el Dr. Sergio Torres participó junto al intendente Ariel Sujarchuk de la inauguración de una sala de Cámara Gesell, un instrumento que no existía en el municipio y que ahora comenzará a funcionar gracias a la creación del Polo Judicial.



“Hasta hace tres años Escobar ni siquiera contaba con un Juzgado de Familia. Para realizar acciones en ese fuero de debía viajar a Campana. Algo similar ocurre con esta Cámara Gesell: ahora, nuestros vecinos y funcionarios judiciales locales ya no tendrán que realizar 70 km en un día para realizar trámites procesales que la requieran”, expresó Sujarchuk quien también resaltó la visita de Sergio Torres. «La presencia en Escobar de un presidente de la Suprema Corte pone en valor la importancia de la consolidación del Polo Judicial para acercar la Justicia a nuestros vecinos y a los de toda la región», completó.



El acto contó también con la participación de las máximas autoridades del departamento judicial Zárate-Campana y de funcionarios del Municipio, quienes recorrieron las instalaciones.



Ubicado en Boulevard Cervantes y Felipe Boero (Belén de Escobar), el Polo Judicial alberga al Tribunal de Trabajo N° 4, la Defensoría Oficial Penal, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y las fiscalías de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4, 5, 10 y 11. También funcionan allí el Juzgado de Familia Nº 1, el Juzgado de Paz y los Juzgados de Garantías N° 3 y N° 4.



Con la puesta en marcha de la nueva sala en el tercer piso, el distrito consolida un centro de servicios legales integral que facilita la labor de los profesionales del derecho y agiliza las respuestas para los vecinos, concentrando en un solo punto geográfico la resolución de conflictos laborales, familiares, civiles y penales.