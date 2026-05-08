Finde en Escobar: una Feria Japonesa, festejos por el Día del Animal y AMCA Fest son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar con actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca la Feria Japonesa Bazaa, los festejos por el Día del Animal en la Granja Educativa Don Benito y el encuentro AMCA Fest, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 14 horas, en el Centro Cívico de Matheu (Canesi 340) con un taller de jardines para mariposas al aire libre. Para participar no hace falta inscribirse previamente y, en caso de lluvia, la actividad se encuentra sujeta a ser reprogramada. Más tarde, a las 18 horas, en el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y Skate, radio en vivo y arte urbano. A la misma hora, en la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá un taller de freestyle y clases de básquet. Luego, a las 20:30 horas, Sportivo Escobar jugará como local ante Los Indios de Moreno por una nueva fecha de la Liga Federal de básquet en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar).

El sábado, a partir de las 11 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se realizará el encuentro musical AMCA FEST donde habrá bandas de música country, un domo de baile, la feria Alma Bohemia, stands temáticos y food trucks. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita.

También el sábado, desde las 12 horas, la Granja Educativa Don Benito (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz), celebrará el Día del Animal con shows en vivo, maquillaje artístico, juegos, food trucks, sorteos, premios y un desfile de perros y gatos.