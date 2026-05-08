Encuentro multisectorial en la Conferencia Episcopal: dirigentes sociales y políticos analizaron la situación social junto a la Iglesia

En la sede de la Conferencia Episcopal Argentina se realizó un encuentro de dirigentes y referentes de distintos sectores políticos, sociales y gremiales, en el que se abordó la compleja situación social del país. Los anfitriones de la reunión fueron Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal y Monseñor Carlos Tissera, obispo de Quilmes y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Participaron varios intendentes de la provincia de Buenos Aires: Mariel Fernandez (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinosa (La Matanza), y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También formaron parte del encuentro Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia; el diputado provincial Mariano Cascallares; el secretario de AEFIP, Roberto Álvarez; y el dirigente Alberto Descalzo (Ituzaingó).



El objetivo central del diálogo fue diagnosticar la compleja realidad social que se atraviesa en los barrios y coordinar esfuerzos institucionales. Uno de los puntos de mayor consenso fue el reconocimiento a la labor que realiza Cáritas en todo el país, funcionando como un termómetro social y una red de contención indispensable.



Durante el encuentro se planteó la necesidad urgente de conformar un espacio multisectorial, apartidario y con profundo compromiso social. Este tendrá como misión principal hacer oír la voz de los más postergados y, al mismo tiempo, articular el trabajo de la Iglesia y los distintos entes que asisten a los sectores más vulnerables del país.