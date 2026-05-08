PJ Escobar: Presentación del Consejo de Partido

El pasado lunes por la tarde, se llevó a cabo la presentación del Consejo del Partido Justicialista de Escobar donde se dio a conocer la nueva estructura de autoridades del distrito, consolidando su funcionamiento institucional. El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Escobar – Av. Eugenia Tapia de Cruz 842.

Con una masiva concurrencia de afiliados, militantes del espacio y vecinos, la reunión contó además con la participación de varios funcionarios que acompañaron a su líder en la presentación de las nuevas autoridades locales. Su presidente, Ariel Sujarchuk hablo de un peronismo unido con futuro y vocación de transformar Escobar, la provincia y toda la Argentina.

«Consolidamos una etapa basada en la unidad, el compromiso y la firme vocación de seguir enarbolando las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica. Somos un peronismo que vuelve a abrazar y a convocar a compañeros y compañeras que se habían alejado. Pero también somos un peronismo que integra a sus jóvenes y les brinda un lugar para seguir construyendo el PJ del futuro que demandan los nuevos tiempos» – dijo el intendente de Escobar y agregó: «Siempre dijimos que no hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional que respalden. Por eso creemos en un peronismo con espíritu transformador y vocación de poder que en cada rincón de Escobar, la provincia y la Argentina les hable cara a cara con las y los compatriotas víctimas de este modelo que nos funde a todos. La economía sólo rinde éxitos cuando a las mayorías nos va mejor: tenemos plata en el bolsillo para decidir con libertad cómo proyectar sueños y ambiciones.

«Como presidente del PJ local e integrante de los consejos provinciales y nacionales del partido, no me importan los cargos ni las candidaturas: desde mi humilde lugar voy a acompañar al gobernador Axel Kicillof y a trabajar a la par de cada uno de mis compañeros y compañeras para que el peronismo siga mejorando la calidad de vida de mis vecinos de Escobar, de los bonaerenses y del gran pueblo argentino» – concluyó Sujarchuk.

En el acto se oficializó al presidente, vicepresidente, secretario general y vocales del consejo de partido de Escobar, dándose a conocer así el nuevo equipo de conducción, que tendrá a su cargo coordinar la acción política partidaria territorial y fortalecer el funcionamiento institucional del PJ en el distrito, en un marco de diálogo y construcción política.

El Consejo quedó conformado con Ariel Sujarchuk como presidente, Leonardo Moreno como vicepresidente y Ángel Hugo Cantero como secretario general. A ellos los acompaña un equipo de secretarías que abarcan áreas como organización, formación política, desarrollo humano, cultura, comunicación, juventud, género, discapacidad y asuntos gremiales.

Leo Moreno, vicepresidente del Consejo, señaló: «Hoy damos un paso clave para el presente y el futuro del peronismo en Escobar. Con la conducción de Ariel Sujarchuk y la enorme responsabilidad de acompañar como Vicepresidente del PJ, asumimos el desafío de fortalecer un Partido abierto, plural y al servicio de nuestra comunidad.En uno de los momentos más duros para nuestro pueblo, mientras Milei gobierna de espaldas a la gente, elegimos, como siempre, organizarnos, dar la cara y estar cerca. Porque el peronismo es militancia, gestión y un proyecto que no deja a nadie afuera. Este nuevo Consejo nace con una convicción clara: cuidar a nuestro pueblo y profundizar la transformación de Escobar con más justicia social. Unidad, organización y compromiso.

Y una certeza clara: cabeza, corazón, coraje y #CristinaLibre para recuperar la Patria«.

En tanto el Secretario General del municipio, Carlos «Beto» Ramil expresaba desde sus redes sociales: «Presentamos el Consejo de Partido, un espacio clave para encontrarnos, debatir y seguir construyendo una mirada colectiva sobre el presente que estamos atravesando. En un contexto complejo, donde muchos derechos vuelven a ponerse en discusión, es fundamental fortalecer estos ámbitos de participación y organización.

Creemos en la política como herramienta de transformación y en la necesidad de estar cerca, escuchar y trabajar en unidad para defender lo que conquistamos y proyectar el futuro que queremos. Junto a Ariel Sujarchuk seguimos apostando a un Escobar con más oportunidades, inclusión y justicia social».

La nueva estructura del PJ local incluye vocales titulares y suplentes, así como congresales que representarán al distrito en el ámbito partidario, completando el esquema institucional.