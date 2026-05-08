Escobar es protagonista en la 50° Feria del Libro

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, la editorial escobarense RCE Ediciones estuvo presente con una propuesta artística que articuló literatura, música y danza. Este sello independiente, nacido en el ámbito de la comunicación comunitaria, es una apuesta de Radio Cromo Escobar para visibilizar la producción cultural local y promover la circulación de nuevas voces, fomentando el vínculo entre literatura, comunicación y comunidad.

El catálogo de la editorial combina ensayo y ficción, con una fuerte impronta territorial, y se amplía de manera constante con publicaciones que abordan la identidad local, la memoria y las problemáticas contemporáneas. Entre sus títulos se destacan Comunicadores Seriales e Historias en el éter, el primer libro de ficción del escritor, músico y poeta Norman Engel. Ambas obras fueron seleccionadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para su exhibición y comercialización en el stand oficial de la Provincia de Buenos Aires (N° 602, Pabellón Azul), lo que posicionó a la editorial como una de las representantes culturales del distrito de Escobar en el evento literario más importante del país.

El martes 28 de abril a las 17 horas, RCE Ediciones presentó en dicho stand una performance escénica basada en Historias en el éter, en sintonía con el eje Memoria, Verdad y Justicia que atraviesa la edición 2026 con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado. La actividad integró música, lectura literaria y danza contemporánea en una experiencia que propuso reflexionar sobre la libertad de expresión, el abuso de poder y la memoria colectiva.

Como parte de la actividad, se realizó un homenaje a Tilo Wenner, escritor y periodista escobarense desaparecido el 26 de marzo de 1976, cuya trayectoria representa un símbolo de la defensa de la libertad de expresión. Se dio a conocer a los presentes que el 18 de noviembre fue instituido como el Día del Periodista y Comunicador Social Escobarense mediante una resolución aprobada por unanimidad del Honorable Concejo Deliberante del partido de Escobar, a iniciativa de Martín Pozzo, director de la emisora y editorial. La fecha conmemora la publicación del primer ejemplar de El Actual, y busca rendir homenaje permanente a quienes, como Wenner, ejercieron el periodismo con valentía y convicción.

Por otra parte, Norman Engel compartió uno de los cuentos de su obra, acompañado por un espacio de diálogo junto a Martín Pozzo, en el que se abordó el proceso creativo del libro y el valor de la alegoría como herramienta narrativa y política. La puesta contó además con la participación de las bailarinas Belén Santos y Tamara Ferreyra, quienes tradujeron al lenguaje corporal los ejes temáticos de dicho cuento.

Parte de la recaudación por la venta de ejemplares de Historias en el éter y Comunicadores Seriales es destinada a beneficio de APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar).

Entre los asistentes se encontraban el subsecretario de Turismo y Cultura de Escobar Pablo Larroca y personal del área, staff de programación de Radio Cromo Escobar, escritores escobarenses y público en general que se acercó a disfrutar de la presentación.