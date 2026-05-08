Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Ingeniero Maschwitz, el cronograma será el siguiente:



En los barrios San Miguel, La Pista y San Lorenzo podrán depositar las ramas del martes 5 al domingo 10 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 11 al jueves 14.



En Belén de Escobar, el operativo se realizará por sectores:



En los barrios Chacras, San Luis, San Marcos, Stone, Paraví, El Candil y Villa Alegre podrán depositar las ramas del viernes 8 al jueves 14 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 15 al domingo 25.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.