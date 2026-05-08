La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Ingeniero Maschwitz, el cronograma será el siguiente:
En los barrios San Miguel, La Pista y San Lorenzo podrán depositar las ramas del martes 5 al domingo 10 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 11 al jueves 14.
En Belén de Escobar, el operativo se realizará por sectores:
En los barrios Chacras, San Luis, San Marcos, Stone, Paraví, El Candil y Villa Alegre podrán depositar las ramas del viernes 8 al jueves 14 de mayo, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 15 al domingo 25.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.