Presupuesto Participativo 2026: más inversión, mayor impacto territorial y protagonismo vecinal

La Municipalidad de Escobar presentó la edición 2026 del programa Presupuesto Participativo, una iniciativa que busca democratizar la ejecución de obras en cada barrio y fortalecer la participación de la comunidad. En esta oportunidad se destinarán $450 millones para cada localidad, con el objetivo de impulsar proyectos que mejoren accesos, iluminación, espacios públicos y el desarrollo de instituciones.



“Este programa convoca a toda la comunidad a construir el Escobar que soñamos, y que los vecinos y vecinas decidan las obras a ejecutar y las prioridades que tienen sus barrios. Este año adopta una nueva forma de organización por localidades a través de la red CONECTA, dejando atrás el esquema anterior que era por UGC. Esto permite pasar de acciones pequeñas y dispersas a proyectos más grandes, con mayor alcance y un impacto más significativo en cada territorio”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Entre el 5 y el 13 de mayo se realizarán talleres de cercanía orientados a construir un diagnóstico colectivo que identifique las principales necesidades de cada territorio. Estos encuentros incluirán dinámicas para promover el intercambio de ideas y mesas técnicas con asesoramiento profesional que permitirá dar viabilidad a las propuestas. Luego, del 26 de mayo al 3 de julio, se llevarán a cabo las mesas de diseño para sistematizar y elaborar todas las propuestas.



El cronograma de encuentros es el siguiente:



Matheu: martes 5 de mayo, 18 horas | Centro Cívico Juana Obregozo (Canesi 340)



Maquinista Savio: miércoles 6 de mayo, 18 horas | Centro Comunitario Carlos del García (Boulevard 5 de Junio)



Ingeniero Maschwitz: jueves 7 de mayo, 18 horas | Centro de Jubilados y Pensionados (La Plata 742)



Belén de Escobar: viernes 8 de mayo, 17 horas | Club Independiente de Escobar (Las Heras 915)



Loma Verde: lunes 11 de mayo, 19 horas | Salón de la Cooperativa Eléctrica (Calle 119 y Colectora Este)



Garín: martes 12 de mayo, 16 horas | Centro Cultural (Sarmiento 150)



24 de Febrero: miércoles 13 de mayo, 18:30 horas | Salón Conecta (Concejal Carlos Ceriani)



Quienes deseen participar y presentar sus propuestas, deben ingresar a www.escobar360.gob.ar y hacer click en la solapa “Presupuesto Participativo 2026” y completar el formulario. Hay tiempo hasta el 3 de julio para presentar proyectos, ya sea de forma individual o a partir de la participación en los talleres de cercanía. Por dudas y consultas se puede escribir por WhatsApp al 11 2169 4283 o por correo a consultas@escobar360.gob.ar



Más adelante se desarrollará la votación de manera digital, a través de la plataforma y la app Escobar 360. En octubre se realizará un evento central para premiar los proyectos elegidos y celebrar los 10 años del programa.