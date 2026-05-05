Cierre de Remediar: Escobar advierte que habrá un fuerte impacto en el acceso a medicamentos

La Municipalidad de Escobar expresó su preocupación por el cierre del programa nacional Remediar, una política pública que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país. La medida, dispuesta por el gobierno nacional a partir de abril de 2026, impacta de manera directa en la atención primaria y en miles de vecinos y vecinas del distrito.



Creado en 2002, Remediar distribuía mensualmente botiquines con medicamentos esenciales a más de 7.800 centros de salud en todo el país, garantizando la cobertura para unas 20 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público. Su vademécum permitía dar respuesta a cerca del 80% de las consultas del primer nivel de atención, incluyendo tratamientos para enfermedades crónicas y agudas.



Sin embargo, en los últimos años el programa ya había registrado un fuerte retroceso. En la provincia de Buenos Aires, la distribución de medicamentos cayó más de un 55% entre 2023 y 2026, anticipando el impacto que ahora se profundiza con su cierre.



En Escobar, la situación se refleja en el funcionamiento cotidiano de las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) y centros de salud municipales, donde la entrega gratuita de medicación forma parte central de la atención. El secretario de Salud del Municipio, Juan Manuel Ordóñez, advirtió sobre las consecuencias de la medida.



“Desde Escobar le decimos no al cierre de este programa nacional. Impacta fuertemente sobre la población, no solamente de nuestro distrito sino de toda la Argentina. El programa Remediar lleva medicamentos gratuitos a 20 millones de argentinos. No solamente trata enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o el asma, sino también enfermedades infecciosas”, afirmó.



Ordóñez explicó que en las UDP, que cuentan con guardias médicas las 24 horas, la provisión de estos medicamentos permite resolver cuadros frecuentes sin necesidad de derivaciones. “Cuando una persona no puede acceder a esta medicación, las enfermedades se complican. Una bronquitis o una angina pueden terminar en una neumonía. Es una situación grave”, señaló.



Además, remarcó que la interrupción del programa obliga a reforzar los esfuerzos del sistema local de salud: “Vamos a seguir garantizando la cobertura con recursos municipales y aportes solidarios, pero la importancia de Remediar es clave. En este momento está dejando sin tratamiento a muchos escobarenses y familias que lo necesitan”.