Primera victoria como local para Atlético Escobar en el Federal A

Por la 7ma fecha de la Zona 1 del Federal A, Atlético Escobar venció 3-2 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, consiguió su primera victoria como local en el torneo, se acomoda en la tabla de posiciones y, lo más importante, mostró una prueba de carácter que anima a soñar con una remontada futbolística y recuperar el espíritu de equipo que supo conquistar, de manera invicta, el Regional Amateur.



Este domingo se empezó a vislumbrar lo que el DT Luciano Ábalos pretende: un dibujo táctico 4-4-2 con volantes externos más comprometidos en auxiliar a los laterales para que ellos puedan soltarse y sorprender en ataque para asociarse con dos delanteros moviéndose por todo el frente ofensivo. Sobre ese esquema, el técnico pide siempre verticalidad, intensidad y recuperar la pelota en campo rival.



En el primer tiempo, Atlético dominaba la pelota y el ritmo. Sin embargo, se fue al descanso 1 a 0 abajo por una desafortunada serie de errores en defensa que capitalizó Jeremías Bertecín. Así, en el complemento salió a remarla. Encontró pronto la igualdad con un zapatazo de Tomás Portillo. Acorralado, Defensores apostaba a las corridas de Enzo Luna y a las voladas de Kevin Vizgarra, quien tapó de manera espectacular un tiro libre de Agustín Lezcano. Y en otro error defensivo del Fucsia, Alexandro Ponce -solo, sin marca, en el centro del área- aprovechó un córner. Otra vez abajo en el marcador. Otra vez a remarla.



Escobar no bajó los brazos. Fue a buscar el empate con lo que tenía. Y en ese ir constante, lo encontró gracias a una pifia de Ian Pezzani al tratar de frenar el embate de Dante Verón. Desahogo en el local. Desánimo en la visita, que entró en el descontrol: Kevin Duarte vio la roja por una fuerte patada. Después, un insólito penal fuera del área que sólo el árbitro Jonathan Correa vio adentro encendió el final del partido. En ese contexto de calentura y protestas, Nahuel Luna derrochó tranquilidad y convirtió el gol de la victoria. En la próxima fecha, Atlético visita al puntero invicto Douglas Haig en Pergamino.



Síntesis:



Atlético Escobar: Lucas Álvarez, Dante Verón, Nicolás Cupolo, Osías Barreto, Lucas Mercado, Hugo Paniagua, Ramón Villalba, Gregorio Silva, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Agustín Lezcano. DT: Luciano Ábalos.



Cambios: Pedro Szeszurak x Villalba, Juan Vila x Nahuel Barreto, Martín Sosa x Szeszurak, Nicolás Kilanowski x Silva, Agustín Lara x Lezcano.



Defensores de Villa Ramallo: Kevin Vizgarra, Jerónimo Ávalos, Ian Pezzanni, Alexandro Ponce, Kevin Duarte, Federico Gay, Enzo Luna, Juan Cruz Cartechini, Eloy Roige, Jeremías Bertacín, Tomás Bacas. DT: Gabriel Pieralisi.



Cambios: Mateo Ramos x Ávalos, Nahuel Marini x Cartechini, Bruno Letoff x Roige, Mateo Tuset x Bertacín, Uriel Cabrera x Bacas.



Goles: 36´PT Bertacín (DVR), 4’ST Portillo (AE), 16’ST Ponce (DVR), 38’ST Pezzani, en contra (AE) y 43’ST Luna, de penal.



Amonestados: Verón (AE), Ávalos (DVR) y Tuset (DVR)



Expulsado: Duarte (DVR)



Árbitro: Jonathan Correa