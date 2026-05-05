Convocan a la presentación del nuevo Consejo del Partido Justicialista

El Partido Justicialista de Escobar anunció la realización de la presentación oficial de su nuevo Consejo partidario, en una actividad abierta dirigida a afiliados, militantes y vecinos del distrito. El encuentro se plantea como una instancia de organización interna y puesta en común de las nuevas autoridades locales.



La convocatoria contará con la participación del presidente del espacio a nivel distrital, Ariel Sujarchuk, junto a integrantes del Consejo recientemente conformado. Según se informó, el objetivo es dar a conocer la estructura partidaria y fortalecer el funcionamiento institucional del PJ en el distrito.

La actividad se llevará a cabo el lunes 4 de mayo a las 17:30 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Escobar, ubicado en Av. Eugenia Tapia de Cruz 842, en la localidad de Belén de Escobar.

Desde la organización invitan a participar del encuentro, que buscará reunir a distintos sectores del espacio en un marco de diálogo y construcción política local.



Listado completo de la nueva conformación del Consejo del Partido Justicialista local.



PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO ESCOBAR



CARGOS



Presidente: Sujarchuk Ariel

Vicepresidente: Moreno Leonardo

Secretario General: Cantero Angel Hugo

Secretaria Administrativa y de Actas: Pucheta Cristina Gisela

Secretario de Organización: Benavidez Juan Marin

Secretario de Formación Política: Bufelli Roberto Sebastian

Secretario de Desarrollo Humano: Ledesma Luis Florencia

Secretaria de Relaciones: Garrone Gabriela Andrea

Secretario de Finanzas: Castaño Gustavo

Secretario de Cultura y Comunicación: Borsani Defilippo Hernan

Secretaria de la Mujer: Sabena Maria Veronica

Secretario de Asuntos Gremiales: Cerrudo Manuel Abel

Secretaria de la Juventud: Doello Maria Sol

Secretaria de DDHH: Rombola Carolina

Técnico Profesional: Sabarotz Carolina

Secretaria de Discapacidad: Aramayo Gisela Maria Fernanda



VOCALES TITULARES



Vocal 1°: Peralta Matias Horacio

Vocal 2°: Rothlisberger Nazarena

Vocal 3°: Alcaraz Pablo Daniel

Vocal 4°: Brizuela Manuela del Carmen

Vocal 5°: Cardozo Carlos Eduardo

Vocal 6°: Herrera Aldana Camila

Vocal 7°: Garcia Roberto Juan

Vocal 8°: Melgares Hilda Mabel



VOCALES SUPLENTES



Vocal 1°: Benetti Aldana Camila

Vocal 2°: Verde Maria Concepcion

Vocal 3°: Vargas Roberto Carlos

Vocal 4°: Acosta Fernando Ezequiel

Vocal 5°: Castaño Diego Sebastian

Vocal 6°: Juarez Rina Ramona

Vocal 7°: Florentin Andres Matias

Vocal 8°: Gonzalez Andrea Elisabeth

Vocal 9°: Aragon Raul Ernesto

Vocal 10°: Torres Maria Cristina

Vocal 11°: Mindolacio Marcos Cirilo

CONGRESALES TITULARES



1. Alvarez Rodriguez Maria Cristina

2. Rehl Javier

3. Guazzaroni Maria Laura

4. Ramil Carlos Alberto

5. Durán Patricia Alejandra

6. Ramos Pablo

7. Gayoso Mercedes Beatriz

8. Ceriani Eduardo Gustavo

9. Cotignola Andrea Elisabeth

10. Choffi Ricardo Fabian

11. Diaz Adriana Monica

12. Caballero Juan Carlos



CONGRESALES SUPLENTES



1. Oyarzu Marcela Alejandra

2. Zaccardi Hernan

3. Gutierrez Delia Emilce

4. Gonzalez Juan Ignacio

5. Barrera Susana Beatriz

6. Lovizio Ariel Omar