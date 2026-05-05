Convocan a la presentación del nuevo Consejo del Partido Justicialista

El Partido Justicialista de Escobar anunció la realización de la presentación oficial de su nuevo Consejo partidario, en una actividad abierta dirigida a afiliados, militantes y vecinos del distrito. El encuentro se plantea como una instancia de organización interna y puesta en común de las nuevas autoridades locales.
La convocatoria contará con la participación del presidente del espacio a nivel distrital, Ariel Sujarchuk, junto a integrantes del Consejo recientemente conformado. Según se informó, el objetivo es dar a conocer la estructura partidaria y fortalecer el funcionamiento institucional del PJ en el distrito.
La actividad se llevará a cabo el lunes 4 de mayo a las 17:30 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Escobar, ubicado en Av. Eugenia Tapia de Cruz 842, en la localidad de Belén de Escobar.
Desde la organización invitan a participar del encuentro, que buscará reunir a distintos sectores del espacio en un marco de diálogo y construcción política local.
Listado completo de la nueva conformación del Consejo del Partido Justicialista local.
PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO ESCOBAR
CARGOS
Presidente: Sujarchuk Ariel
Vicepresidente: Moreno Leonardo
Secretario General: Cantero Angel Hugo
Secretaria Administrativa y de Actas: Pucheta Cristina Gisela
Secretario de Organización: Benavidez Juan Marin
Secretario de Formación Política: Bufelli Roberto Sebastian
Secretario de Desarrollo Humano: Ledesma Luis Florencia
Secretaria de Relaciones: Garrone Gabriela Andrea
Secretario de Finanzas: Castaño Gustavo
Secretario de Cultura y Comunicación: Borsani Defilippo Hernan
Secretaria de la Mujer: Sabena Maria Veronica
Secretario de Asuntos Gremiales: Cerrudo Manuel Abel
Secretaria de la Juventud: Doello Maria Sol
Secretaria de DDHH: Rombola Carolina
Técnico Profesional: Sabarotz Carolina
Secretaria de Discapacidad: Aramayo Gisela Maria Fernanda
VOCALES TITULARES
Vocal 1°: Peralta Matias Horacio
Vocal 2°: Rothlisberger Nazarena
Vocal 3°: Alcaraz Pablo Daniel
Vocal 4°: Brizuela Manuela del Carmen
Vocal 5°: Cardozo Carlos Eduardo
Vocal 6°: Herrera Aldana Camila
Vocal 7°: Garcia Roberto Juan
Vocal 8°: Melgares Hilda Mabel
VOCALES SUPLENTES
Vocal 1°: Benetti Aldana Camila
Vocal 2°: Verde Maria Concepcion
Vocal 3°: Vargas Roberto Carlos
Vocal 4°: Acosta Fernando Ezequiel
Vocal 5°: Castaño Diego Sebastian
Vocal 6°: Juarez Rina Ramona
Vocal 7°: Florentin Andres Matias
Vocal 8°: Gonzalez Andrea Elisabeth
Vocal 9°: Aragon Raul Ernesto
Vocal 10°: Torres Maria Cristina
Vocal 11°: Mindolacio Marcos Cirilo
CONGRESALES TITULARES
1. Alvarez Rodriguez Maria Cristina
2. Rehl Javier
3. Guazzaroni Maria Laura
4. Ramil Carlos Alberto
5. Durán Patricia Alejandra
6. Ramos Pablo
7. Gayoso Mercedes Beatriz
8. Ceriani Eduardo Gustavo
9. Cotignola Andrea Elisabeth
10. Choffi Ricardo Fabian
11. Diaz Adriana Monica
12. Caballero Juan Carlos
CONGRESALES SUPLENTES
1. Oyarzu Marcela Alejandra
2. Zaccardi Hernan
3. Gutierrez Delia Emilce
4. Gonzalez Juan Ignacio
5. Barrera Susana Beatriz
6. Lovizio Ariel Omar