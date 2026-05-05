Junto a excombatientes, sobrevivientes y familiares, la Municipalidad de Escobar conmemoró el 44° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano con un acto realizado en la localidad de Garín, en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas.



“Ver a tantos vecinos y vecinas participando de este acto nos llena de orgullo y nos demuestra que, con el paso del tiempo, la memoria no se apaga: crece. Malvinas no admite grietas, es una causa que nos une a todos los argentinos, de Ushuaia a La Quiaca, y tenemos la responsabilidad de sostener viva esa memoria, honrar a quienes dieron la vida y mantener vigente el reclamo de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk. La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional a cargo de la banda municipal, la colocación de palmas y un minuto de silencio en homenaje a los caídos.



El hundimiento del crucero ARA General Belgrano ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando fue atacado en aguas del Atlántico Sur, provocando la muerte de 323 argentinos, más de la mitad de los caídos en el conflicto. Este hecho se convirtió en uno de los episodios más recordados de la guerra y en un símbolo del sacrificio de quienes defendieron la soberanía nacional.



A 44 años de aquel acontecimiento, se renueva el compromiso con la memoria, el reconocimiento a los veteranos y la defensa permanente de la soberanía sobre las Islas Malvinas.