Plan de Ordenamiento de Tránsito: ya están colocados los nuevos carteles indicadores y sigue la campaña de difusión

A raíz del cambio de circulación y de estacionamiento en calles clave en Belén de Escobar, Garín e Ingeniero Maschwitz, ya se instalaron los carteles indicativos en la vía pública, al tiempo que continúa la difusión masiva en comercios y en las líneas de colectivos que modificarán sus recorridos.

El objetivo del Municipio es anticipar los cambios que comenzarán a regir a partir del 2 de enero de 2026. Más de 80 cuadras del partido se convertirán en calles de mano única, en las que estará permitido estacionar del lado derecho. De esta manera se ganará en fluidez y en espacios permitidos para estacionar. Además, se simplificarán los cruces en la Panamericana a la altura de la Av. de los Inmigrantes y en la zona de El Curvón, de Garín.

En distintos puntos del partido ya pueden verse los nuevos carteles indicadores que señalan calles que pasarán a tener sentido único, modificaciones en colectoras y cambios en las reglas de estacionamiento. En esta etapa, parte de la señalización se encuentra cubierta de manera provisoria y será descubierta una vez finalizada la campaña informativa.

La difusión incluye además la entrega de folletería en comercios de cercanía, para que vecinos y automovilistas cuenten con información clara y accesible sobre cómo será la circulación en cada barrio. A estas acciones se suma la colocación de carteles informativos dentro de todas las unidades de transporte público que modificarán sus recorridos, con el detalle de los cambios previstos.

Estas medidas forman parte del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, que busca mejorar la fluidez vehicular, reducir puntos de congestión, ordenar el espacio público y reforzar la seguridad vial en todo el partido. Toda la información detallada sobre los cambios en el sentido de las calles, modificaciones en colectoras y nuevas reglas de estacionamiento se encuentra disponible en el sitio web www.escobar.gob.ar/nuevosentidovial.