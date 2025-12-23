Nochebuena y Navidad: el Municipio garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales

La Municipalidad de Escobar informó el esquema especial de servicios para los días 24, 25 y 26 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, garantizando el funcionamiento en las áreas esenciales de salud, higiene urbana, seguridad y emergencias.
Centros de salud con guardias las 24 horas
• Hospital Municipal de Garín “Dr. Horacio Dupuy” (Boulevard Presidente Perón 117).
• UDP de Maquinista Savio “Susana Lara” (Independencia 141).
• UDP de Matheu “Dr. Horacio Canesi” – Polo Sanitario (Sarmiento 41).
• UDP de Belén de Escobar (Cervantes 635).
• UDP de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Avellaneda).
También prestarán servicio de guardia los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS):
• Juan Carlos Selles (Garín).
• Dra. Marta Velazco (Loma Verde).
• Juana Azurduy (Belén de Escobar).
Recolección de residuos
El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos funcionará de manera normal hasta el mediodía del miércoles 24 y retomará su habitualidad total el viernes 26 por la mañana, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas sacar la basura el jueves 25 por la noche.
Seguridad y Emergencias
Tanto la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad como Defensa Civil mantendrán sus operativos habituales durante los días festivos. Ante cualquier denuncia o situación de emergencia, vecinos y vecinas pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta al 1162063530.
