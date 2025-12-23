Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 22, hasta el domingo 28. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 29 hasta el sábado 3 de enero. Con excepción del día 1º de enero, cuando no habrá recolección por el feriado de Año Nuevo.



Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE8 (Kennedy 10), MAT1 (Canesi 300), MAT2 (Alvear y Bancalari), MAT3 (Reina Yolanda 975) y 24F1 ( Ingeniero Pablo Marín, e/ S. Ortiz e Islas Malvinas). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.



A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.



Recolección de residuos sólidos urbanos por el feriado de Navidad



En el marco del feriado del 25 de diciembre, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU) funcionará de la siguiente manera:



Martes 24 de diciembre:

Servicio diurno normal.

Servicio nocturno sin recolección.



Miércoles 25 de diciembre:

Sin recolección.



El servicio se retomará con normalidad el jueves 26 de diciembre.