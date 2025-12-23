La Policía Municipal redujo a un hombre drogado que causaba destrozos en una casa: luego murió de sobredosis

Personal de la Policía Municipal de Escobar fue el primero en llegar a una casa sobre la calle Túpac Amaru al 600, en Ingeniero Maschwitz, tras una alerta emitida por el Centro Municipal de Monitoreo. En el lugar se encontraba un hombre de 46 años que, en un estado de extrema violencia, había ingresado a la casa de un vecino, ocasionando destrozos y amenazando a sus ocupantes. El individuo se encontraba en un estado de exaltación, agresividad y aparente descompensación psicótica, presuntamente producto del consumo de estupefacientes.



Ante la llegada de los efectivos de la Policía Municipal, el sujeto, portando palos y otros elementos contundentes, también comenzó a agredirlos. En ese contexto, en articulación con personal del Comando de Patrullas que también arribó al lugar, lograron reducirlo utilizando una Byrna como recurso disuasivo no letal, para resguardar la integridad física de todas las personas presentes, incluyendo un niño de cinco años.



Más tarde, luego de las actuaciones de rigor, se dispuso el traslado del hombre a la comisaría, momento en el cual sufre una descompensación. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo del personal del SAME, cuyos profesionales continuaron con las tareas médicas y, luego, constataron el fallecimiento. La presunta causa de la muerte es un infarto asociado a una sobredosis. De las declaraciones recabadas, incluyendo la de familiares y seres cercanos a la persona fallecida, surge que este atravesaba un consumo severo y sostenido de cocaína, situación que se había agravado en los días previos, derivando en episodios reiterados de violencia y pérdida total de control.



En el caso interviene la UFI N° 10, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Ferreiros, con la actuación del instructor judicial Matías Polero. Por disposición judicial, respetando los protocolos para este tipo de casos, tomó intervención una fuerza federal, Gendarmería Argentina. En ese contexto, la fiscalía destacó la correcta actuación del personal interviniente, sin adoptar temperamento alguno contra los efectivos.



“Una vez más, destacamos la rápida respuesta de la Policía Municipal, la articulación con las demás fuerzas, el sistema de emergencias médicas y la labor de los fiscales, que permitieron intervenir con profesionalismo ante una situación de máxima complejidad, priorizando en todo momento la protección de la vida y la seguridad de la comunidad”, sostuvo Rocío Fernández, secretaria de Seguridad del Municipio.



“La droga destruye a las personas, rompe vínculos, y muchas veces deriva en desenlaces irreversibles. Por eso apelamos al compromiso colectivo como herramienta fundamental para combatir este flagelo. En nuestro partido, además, contamos con un teléfono gratuito y anónimo 0800-555-3473 – Escobar Sin Drogas que también ayuda a terminar con este flagelo”, escribió el intendente Ariel Sujarchuk en sus redes sociales.