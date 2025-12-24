Atlético Escobar busca sellar ante Lima FC su pase a la 4ta ronda del Regional Amateur

Este martes, desde las 17.15 horas en el estadio de Deportivo Armenio, Atlético Escobar recibirá a Lima FC por el partido revancha de la 3ra ronda de la Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur, con el objetivo de defender la ventaja obtenida en el primer encuentro y avanzar a la siguiente fase. Necesita al menos un empate para pasar de ronda. Una derrota por un gol lo llevaría a penales. Y una desventaja de dos, lo eliminaría.



Los dirigidos por Darío Bringas llegan a esta instancia con el envión anímico de haber golpeado primero. En un partido de ida sumamente físico y disputado, se impuso por 2 a 1 con goles de Martín Sosa, de penal, y un potente cabezazo de Dante Verón. Por su parte, el conjunto de Lima se mantiene a tiro en la serie gracias al descuento de William Vázquez, también de penal.



El ganador de la serie espera por la definición entre Napoli Argentino (Ranelagh) y Uribelarrea FC. En el partido de ida, jugado en Cañuelas, el Celeste se impuso 2 a 1 con goles de Aron Molinas. Para Uribe descontó Liam Castro.



Ficha del partido:

Fecha: Martes 23/12

Horario: 17.15

Estadio: Deportivo Armenio

Árbitro: Facundo Fogliati