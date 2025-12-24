En un microestadio colmado, se entregaron los diplomas del Plan FinEs 2025

Una emotiva jornada se vivió en el microestadio de Garín con el acto de egresados de 283 estudiantes que cursaron el Plan FinEs y recibieron sus respectivos diplomas. De esta manera, el distrito sigue garantizando el derecho a la finalización del nivel secundario para jóvenes, adultos y adultos mayores.



Con esta cohorte, que corresponde al segundo tramo del año, totalizan 398 los egresados y egresadas que se recibieron bajo esta modalidad de enseñanza en el partido de Escobar durante 2025 y pudieron coronar una importante etapa de sus vidas.



Durante la jornada estuvo presente el secretario general del Municipio, Beto Ramil, quien destacó el valor del esfuerzo personal y colectivo que representa cada título entregado y afirmó: “Cada diploma es el resultado de la constancia y la decisión de seguir adelante. Por eso, junto a nuestro intendente vamos a seguir apoyando y defendiendo siempre la educación pública, gratuita y de calidad como una herramienta fundamental para generar una sociedad más justa e igualitaria”.



El acto también tuvo como hecho distintivo el egreso de una comisión que cursó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Garín, una experiencia inédita para el distrito que refuerza la articulación entre educación, organizaciones comunitarias y el Estado, acercando oportunidades a distintos espacios del territorio.