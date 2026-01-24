Plan de Ordenamiento de Tránsito: “Escobar crece y tenemos la responsabilidad de ordenar ese crecimiento”

A tres semanas de la puesta en marcha del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, el intendente Ariel Sujarchuk recorrió distintos puntos del distrito para observar y evaluar su funcionamiento, acompañado por el secretario general Beto Ramil y el secretario de la Agencia Municipal de Transporte y Tránsito, Luis Balbi.



El plan incluye más de 80 cuadras que pasaron a ser de mano única (lo que elimina “embudos” y permite ganar lugar para estacionar sobre la mano derecha) y cambios en El Curvón de Garín, en el cruce de la avenida de los Inmigrantes y Panamericana, y sobre la calle Villanueva, en Ingeniero Maschwitz.



“Escobar crece y tenemos la responsabilidad de ordenar ese crecimiento, pensando en conjunto”, afirmó Sujarchuk en una entrevista sobre el corredor Sarmiento, en Belén de Escobar, uno de los puntos en los que hubo modificaciones. “Somos uno de los municipios que más creció demográficamente y eso implica más vecinos, más autos y más actividad. Por eso tomamos la decisión de avanzar con un plan integral, basado en estudios técnicos y datos reales, que fue tratado y aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante”, agregó.



Los cambios empezaron el 2 de enero aprovechando que hay menos vehículos en las calles. Al respecto, Luis Balbi señaló que “el sistema está respondiendo como lo habíamos planificado. Estamos monitoreando cada punto, ajustando semáforos y señalización, y atendiendo las inquietudes que nos acercan los vecinos. En muchos casos, quienes al principio tenían dudas hoy ya perciben los beneficios del ordenamiento, especialmente en zonas donde las colectoras pasaron a ser de mano única, lo que permite que haya menos cruces de vehículos y nudos de tránsito”.



Toda la información actualizada sobre los nuevos sentidos de circulación, cambios en colectoras, y reglas de estacionamiento se encuentra disponible en el sitio web www.escobar.gob.ar/nuevosentidovial.



“Implementamos un período de prueba de 90 días, para escuchar a los vecinos y ver si hay necesidad de hacer ajustes porque gobernar también es tener la humildad de corregir. En términos generales, el nuevo esquema de circulación está funcionando muy bien y mejora la movilidad en todo el distrito”, concluyó el intendente.