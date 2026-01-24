Las armas de baja letalidad, herramientas clave para la seguridad del distrito

El empleo de las armas de baja letalidad Byrna resultó determinante en dos hechos ocurridos en las últimas horas: un robo en una vivienda de Belén de Escobar, cuyo autor fue detenido en la vía pública, y la aprehensión de un hombre en Ingeniero Maschwitz que había sustraído elementos de un automóvil y luego intentó atacar con un arma blanca a un agente de la Policía Municipal.



“En ambos casos, el entrenamiento de nuestros efectivos fue clave para que los sujetos fueran reducidos y quedaran a disposición de la Justicia sin sufrir heridas, y sin necesidad de utilizar armas de fuego. Con trabajo, capacitación permanente y vocación de servicio, demostramos que nuestra Policía Municipal funciona”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



El miércoles 21, en Ingeniero Maschwitz, durante una recorrida preventiva, la Policía Municipal evitó un robo y detuvo a un joven de 22 años que intentó agredir a un agente con un cuchillo. Para frenar la agresión, se utilizó de manera controlada la Byrna, un dispositivo no letal que permitió reducirlo sin poner en riesgo la vida de ninguna persona. Días antes, en Belén de Escobar, se registró una situación similar: gracias al aviso de un vecino a través del programa Ojos y Oídos en Alerta, la Policía llegó a tiempo y frenó un robo a una vivienda. El sospechoso intentó escapar y resistirse, pero también fue detenido mediante el uso de la Byrna y quedó a disposición de la Justicia.



Las Byrna utilizan cartuchos que contienen una sustancia similar al gas pimienta, la cual inmoviliza de manera temporal al sospechoso. Desde marzo de 2025, cuando se lanzó la Policía Municipal, este dispositivo fue utilizado en ocho intervenciones puntuales, con un total de 17 disparos: tres en situaciones vinculadas a violencia de género o crisis de salud mental y cinco en hechos relacionados con delitos o episodios de violencia en curso.



En todos los casos se aplicó un esquema que articula participación vecinal, respuesta rápida y cuidado de las personas.