Finde en Escobar: la Peatonal de Verano y Alma Bohemia son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la Peatonal de Verano y Alma Bohemia, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), donde durante todo el fin de semana se proyectarán las películas “Avatar: Fuego y Cenizas” a las 15 horas, “Zootopia 2” a las 19 horas y “Exterminio: El Templo de Huesos” a las 21:30 horas.



El sábado, a partir de las 15 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará el festival Alma Bohemia, con shows musicales de rock & roll en vivo, feria de artesanos, diseñadores, artistas visuales, emprendedores y propuestas de moda circular. La experiencia se repetirá el domingo y en ambos días la entrada al evento será libre y gratuita. Más tarde, a partir de las 18 horas en Matheu, se llevará a cabo una Peatonal de Verano en la calle Canesi, entre Mitre y Ruta 25, con shows en vivo, feria de emprendedores y emprendedoras, patio gastronómico y una variedad de actividades al aire libre.



Por último, el domingo a las 19 horas, en el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se realizará la jornada cultural “Encuentros Vivenciales”, a cargo de María Ruiber. Se trata de un espacio pensado para escuchar, reflexionar y compartir vivencias, promoviendo el diálogo y el encuentro. La actividad es abierta a la comunidad.