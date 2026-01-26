¡Atlético Escobar está en las finales del Regional Amateur!

Hacer historia es lo que se propuso Atlético Escobar cuando comenzó su participación en el Torneo Federal Regional Amateur. Y está cumpliendo: llegó a las finales de la Zona Pampa Bonaerense Norte tras el empate 1 a 1 contra el poderoso Unidos de Olmos en Deportivo Armenio y cerrar la serie a su favor. Por primera vez un club de Escobar llega a estas instancias en un torneo nacional. Ahora le toca enfrentar al durísimo Colón de Chivilcoy. El primer partido será de visitante y la revancha, de local.



Con espíritu colectivo, carácter grupal y talento individual, Atlético sacó adelante un cruce que fue durísimo porque enfrente estaba Unidos, un plantel con mucha jerarquía y experiencia. Arrancó mejor el visitante: se paró en terreno del Fucsia, movió el fútbol y se la jugó en cada segunda pelota. Sin embargo, a los 26 minutos apareció Lucas Núñez para gambetear y clavar su remate desde fuera del área en el ángulo. Golazo. Unidos sintió el golpe, pero se recuperó rápido y volvió a estar en partido con el descuento de Lucas Rivas -pescó un rebote luego de un córner- sobre el final del primer tiempo.



El complemento encontró a otro Escobar. Mejor parado en mitad de cancha, empezó a ganar todas las divididas y a sostener la tenencia de balón para desgastar a la visita. Párrafo aparte para la diversidad de pelotas paradas que despliega el equipo de Darío Bringas. Esta vez el travesaño le dijo que no a un remate de Dante Verón. Jugado por jugado, Unidos quemó las naves, pero las piernas ya no respondieron de la misma manera. Los 10 minutos adicionados por el árbitro Lucas Gómez parecieron una eternidad. Sobre todo en los primeros cinco, cuando los de Olmos se venían con todo. Agazapado, con cabeza fría y corazón caliente, Atlético supo aguantar. Y el festejo fue un grito total de los jugadores, pero también de los casi mil hinchas presentes en el Armenia y que acompañan este sueño de ascender al Federal A.



Las finales serán este domingo 1° y 8 de febrero. El rival, Colón de Chivilcoy, que venció 5-4 por penales a Villa Belgrano de Junín en la otra semifinal (cada local venció 1 a 0). El historial del Sabalero es muy bueno: fue primero en su grupo con tres victorias y tres empates, 12 puntos, ocho goles a favor y cuatro en contra. Después dejó en el camino a Argentino de Chacabuco en Octavos y a Racing de Pergamino en Cuartos.



Formaciones



Atlético Escobar: Lucas Álvarez, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo, Franco Díaz, Lucas Mercado, Dante Verón, Pedro Szeszurak, Osías Barreto, Martín Sosa, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Darío Bringas.



Luego ingresaron Gregorio Silva, Ezequiel Cerrillo, Eliseo Aguirre, Esteban Pipino y Nahuel Luna.



Unidos de Olmos: Thaiel Alegre, Gabriel Ferro, Lautaro Pelozo, Agustín Celentano, Lucas Villar, Fabricio Albert, Mauro Piastino, Mateo Rey, Alex Aramallo, Lautaro Riggio y Hernán Paz. DR: Leandro Sarco.



Luego ingresaron Lucas Coyette, Iñaki Berterretche, Francisco Riveros, Joaquín Squie y Ramiro Torres.



Árbitro: Lucas Gómez