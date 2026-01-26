A pedido de la Municipalidad de Escobar, Covelia echó a un recolector que exigía dinero a comercios

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video grabado en un comercio de Belén de Escobar, donde un empleado recolector de residuos de la empresa Covelia es oído extorsionando a las empleadas del supermercado. Ni bien el Municipio de Escobar tomó conocimiento del hecho, el responsable de Higiene Urbana, Pablo Uriz, se comunicó de inmediato con la empresa Covelia y elevó la nota formal solicitando el despido inmediato del empleado.



En las imágenes, el hombre se identifica diciendo: «Yo soy el que te llevo la basura todas las mañanas. Yo soy el encargado». Además del video difundido en redes sociales, el encargado del comercio elevó una nota formal al Municipio denunciando varias extorsiones por parte del chofer, lo que genera sospechas de un modus operandi en distintos locales. Luego de la exigencia de la Municipalidad, la empresa decidió despedir al recolector.