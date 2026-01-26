Se viene una nueva edición del Día de las Heladerías

Vuelve el plan más esperado del verano: Escobar celebra una nueva edición del Día de las Heladerías con promociones especiales y descuentos para que vecinos y vecinas disfruten en sus heladerías favoritas.



Este miércoles 28 de enero, habrá ofertas imperdibles como 2×1 y 3×2 en cuartos, vasos, cucuruchos y helados por bochas, 50% de descuento en 1/4 kilo, precios promocionales en kilos de helado, beneficios exclusivos pagando en efectivo, regalos por la compra de 1 kilo y promociones especiales en productos seleccionados, ideales para compartir en familia o con amigos.



La iniciativa contará con la participación de más de 30 heladerías de Belén de Escobar, Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu y Loma Verde. Toda la información actualizada, con el listado de locales adheridos y el detalle de cada promoción, se encuentra disponible en www.escobar.gob.ar/heladerias.