Peatonales de Verano: se suma una edición especial de salsa y bachata

Las Peatonales de Verano siguen siendo uno de los grandes éxitos de la temporada en el partido de Escobar. Tras la masiva participación de vecinos y vecinas en las primeras fechas, la propuesta cultural y recreativa organizada por el Municipio recorre las distintas localidades y suma una novedad muy esperada: una peatonal especial de salsa y bachata.



Al ritmo de estos géneros musicales centroamericanos, la jornada especial tendrá lugar el próximo sábado, a partir de las 18 horas, en Hipólito Yrigoyen entre Tapia de Cruz y Estrada (Belén de Escobar). Contará con música en vivo, DJs, patio gastronómico, exhibiciones y clases para que grandes y chicos puedan animarse a bailar y vivir una noche diferente.



El mismo sábado, también desde las 18 horas, las vecinas y vecinos podrán disfrutar de otra Peatonal de Verano en Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad) y, al mismo tiempo, habrá una en Loma Verde (Colectora Oeste entre Los Álamos y Las Araucarias). La iniciativa finalizará el sábado 28 de febrero con una peatonal en Matheu (Canesi y Mitre).



De esta manera, los espacios públicos del distrito durante el verano se siguen consolidando como verdaderos puntos de encuentro con acceso libre y gratuito y una grilla de actividades al aire libre que promueven el encuentro comunitario, la cultura e impulsan el comercio local. Como muestra del éxito entre los vecinos y los visitantes de otros municipios, el último fin de semana la octava edición de la Peatonal Ochentosa convocó a más de 6.000 personas.