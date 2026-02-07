Movilidad inteligente: Escobar suma códigos QR de Mi Bus en 15 paradas del distrito

La Municipalidad de Escobar instaló códigos QR de Mi Bus en 15 paradas estratégicas del distrito para que las y los usuarios del transporte público puedan acceder, desde el celular, a información en tiempo real sobre las líneas de colectivos que pasan por cada parada.



Además, quienes deseen planificar viajes más largos o con combinaciones pueden utilizar el planificador de Mi Bus disponible en la app Escobar 360, para Android y iOS. La herramienta permite ingresar el punto de partida y el destino, y consultar recorridos y horarios actualizados dentro y fuera del distrito.



En el caso del código QR en las paradas, los vecinos y vecinas deberán escanearlo y así podrán consultar qué colectivos circulan, a qué hora llegan, cada cuánto pasan y cuál es el recorrido, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.



Estas acciones forman parte del proceso de modernización del sistema de movilidad. En 2025, el Municipio presentó el Observatorio de Movilidad, desarrollado junto a Google, Ualabee y Waze, que brinda datos en tiempo real sobre demoras, incidentes y desvíos en la red vial.



En la parada de Av. 25 de Mayo y Alberdi, en Belén de Escobar, algunas vecinas y vecinos ya comenzaron a usar el sistema. Marcela, que viaja todas las semanas a San Fernando para cuidar a su nieta, contó que el QR le indicó que el colectivo llegaba a las 10:30 y así ocurrió. “No lo podía creer, es como vivir en el futuro”, comentó entre risas mientras subía al 204.



Algo similar le pasó a Jorge, que trabaja en un taller de Tigre y suele combinar dos líneas. Esa mañana revisó los tiempos de espera y ajustó su recorrido para no perder la conexión en Panamericana. “Antes venía a la parada medio a la suerte. Ahora me organizo mejor y llego más tranquilo”, señaló.



Paradas donde se colocaron los códigos QR de Mi Bus (15):



Islas Malvinas y Av. Sarmiento (Matheu)

Av. Belgrano entre Padre Perna y Concejal Larroca (plaza Garín)

Cayetano Bourdet y Nicanor Cabot (Garín)

Fructuoso Díaz y Pueyrredón (Garín)

Av. 25 de Mayo y Alberdi (Belén de Escobar)

Av. 25 de Mayo e Independencia (Belén de Escobar)

Dr. Travi y Mitre (Belén de Escobar)

Pablo Marín y Patricias Argentinas (24 de Febrero)

La Plata y Av. Villanueva (Ingeniero Maschwitz)

Evaristo Carriego y Lambaré (Ingeniero Maschwitz)

Av. Domingo Nazarre y Melo (Matheu)

Av. Constitución e Independencia (Maquinista Savio)

Av. Constitución y Juan XXIII (Maquinista Savio)

Av. Constitución y 9 de Julio (Maquinista Savio)

Colectora Oeste y Los Laureles (Loma Verde)