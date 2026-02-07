Finde en Escobar: la Peatonal de Salsa y Bachata, Alma Bohemia y Motorock son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la Peatonal de Salsa y Bachata, una Feria Carnaval de Alma Bohemia y el evento Motorock, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) con las proyecciones de las películas “¡Ayuda!” a las 16:30 y 19 horas, y “Stray Kids: The Dominate Experience” a las 21:30 horas.



El sábado, a las 16 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará la Feria Carnaval de Alma Bohemia, con shows en vivo, feria de artesanos, diseñadores, artistas visuales, emprendedores, patio gastronómico de Sabores Rodantes y propuestas de moda circular. Además, a partir de las 18 horas, se realizará la Peatonal de Salsa y Bachata en Belén de Escobar (Hipólito Yrigoyen entre Tapia de Cruz y Estrada), con feria de emprendedores, food trucks, shows en vivo y un cierre musical a cargo de LNG Orquesta. Además, a la misma hora, tendrá lugar una Peatonal de Verano en Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad) para disfrutar de artistas locales, puestos gastronómicos y actividades recreativas al aire libre. Más tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se proyectará la película “El Pibe Cabeza” como parte del club de video con análisis y debate a cargo de Gustavo Issetta.



El domingo, desde las 14 horas en el Parque Papa Francisco, se realizará el evento Motorock que contará con una gran exposición de motos, bandas en vivo, food trucks, puestos de artesanos y tatuajes, sorteos y mucho más. La experiencia se repetirá el domingo. El acceso al público será libre y gratuito. Por último, a las 18 horas en el Boulevard Presidente Perón de Garín, se podrá disfrutar de la Feria Wayra con puestos de emprendedores locales, patio gastronómico y una gran variedad de shows musicales.