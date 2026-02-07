La Policía Municipal salvó la vida de un bebé en Escobar 

Dos agentes de la Policía Municipal intervinieron de manera decisiva para salvar la vida de un niño de un año este lunes por la tarde. La alerta llegó por parte de una empleada del supermercado Día que notificó a los efectivos sobre un menor que se encontraba en estado de grave asfixia.



Los agentes llegaron de inmediato a la intersección de avenida 25 de Mayo y las vías, en Belén de Escobar, allí encontraron a los padres del bebé, que estaba sufriendo un episodio de ahogamiento seguido de una convulsión por fiebre. Inmediatamente llevaron al niño en código rojo al Hospital Dr. Enrique Erill, mientras en el trayecto, un oficial de POLAD aplicó maniobras de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias. Gracias a la rápida acción de primeros auxilios y el traslado prioritario, el menor recuperó el conocimiento. Tras un día en observación, fue dado de alta en perfecto estado.



“A la tarde fuimos a visitarlo al hospital y, cuando lo vi sonreír, tenía ganas de llorar. Ahí vi una vida, un nene con sus padres y feliz”, explica uno de los agentes municipales, Lucas Maciel. “Los padres estaban muy contentos y agradecidos. Son muchas sensaciones, porque también soy padre y entiendo perfectamente la situación”, agregó su compañero, Fabián Mendiburu.