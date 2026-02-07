Finalizan obras cloacales en Ing. Maschwitz tras las gestiones de Sujarchuk ante AySA

En Ingeniero Maschwitz, la empresa AySA realiza trabajos para finalizar un colector cloacal que forma parte de la red del barrio San Miguel. Se trata de un proyecto estratégico, interrumpido en diciembre de 2023 por decisión del gobierno nacional, que comprende 13.000 metros de cañerías y beneficia a unos 5.200 vecinos de la zona. A partir del insistente reclamo de la Municipalidad de Escobar, las obras se retomaron y ya se encuentran en su etapa final con el tendido de red completo dentro del barrio.



Debido a los trabajos, el miércoles comenzó un corte total sobre la avenida Independencia, desde el Puente a Cufré, que se extenderá hasta el jueves 5 a las 18 horas. Habrá un corte parcial hasta el miércoles 11 en el tramo entre Cufré y Martín Fierro. Está previsto que la obra termine en dos meses, por lo que habrá más cortes momentáneos en la zona que serán oportunamente avisados.



Durante la gestión Sujarchuk, en el partido de Escobar se duplicó la red de agua corriente y se triplicó la cobertura cloacal. Sin embargo, en diciembre de 2023 más de 10 obras se vieron interrumpidas, a pesar de que ya se habían comenzado a construir las redes troncales y primarias necesarias para que los servicios empezaran a llegar a miles de hogares.



Gracias a las gestiones del Municipio, desde el año pasado se retomaron la mayoría de ellas. Por ejemplo, en Ingeniero Maschwitz se pusieron en servicio tres obras de red de agua que benefician a 8.400 personas en los barrios San Miguel (5.200 vecinos), La Pista (1.700) y San Lorenzo (1.500). Otras obras de agua corriente que se retomaron y siguen en ejecución son la red secundaria La Chechela –Modulo I (Belén de Escobar) y la red primaria en Maquinista Savio (Barrio Obejero). También la red cloacal del barrio Las Glorias de Ingeniero Maschwitz.



El secretario general, Beto Ramil, supervisó este miércoles las tareas que se realizan en el barrio San Miguel, conversó con vecinos, y reafirmó la importancia del accionar del Municipio y, en particular, del intendente. Además agregó: “Sabemos que los trabajos generan cortes y molestias, y por eso pedimos disculpas, pero son intervenciones necesarias para seguir mejorando la infraestructura y acompañar el crecimiento de este barrio y de todo el partido”.



En relación a esta situación, Sujarchuk expresó: “Tuvimos un avance importante en el trabajo conjunto con AySA, lo que es buena noticia para los vecinos del distrito. Vamos a seguir muy de cerca esta situación para supervisar que se sigan finalizando todas las obras que teníamos pactadas con la empresa y así seguir mejorando la calidad de vida de la comunidad escobarense”.