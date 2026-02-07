Emergencia en Discapacidad: la situación de APANNE es cada vez más crítica

La situación de APANNE, el histórico centro de atención para personas con discapacidad del partido de Escobar, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien la institución cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente no posee la recategorización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a pesar de haber cumplido con todos los requisitos impuestos por el organismo cuando fue dada de baja. Por ese motivo, APANNE sigue sin poder facturarle sus servicios a las obras sociales de sus pacientes y pone en serio riesgo su continuidad.

APANNE es una asociación civil sin fines de lucro que se sostiene principalmente a través de los aportes de las obras sociales de los chicos y chicas que asisten a la institución, y en menor medida por una cuota de socios o eventos solidarios que se realizan a lo largo del año. Sin embargo, su principal fuente de financiamiento hoy se encuentra prácticamente paralizada.

“La plata que ingresa a la institución se va casi toda en sueldos, porque trabajamos con muchos profesionales y con grupos muy reducidos, de cinco chicos o chicas. Es la única manera de brindar una atención adecuada”, explicó Lorena Iacouzzi, profesora en Educación Especial, quien este año cumple 29 años en APANNE y actualmente se desempeña en el área administrativa.

A esta situación se suma un problema estructural que afecta a todo el sector: el atraso en los pagos y la falta de actualización de los valores que reconoce el sistema. “Las obras sociales pagan con tres meses de atraso y los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad no se actualizan hace muchos años. Eso genera un desfasaje enorme que las instituciones ya no pueden sostener”, detalló Iacouzzi.

Todo esto se agravó a partir de diciembre de 2024, cuando ANDIS no solo bajó la categoría de APANNE, sino que además la excluyó del Registro Nacional de Prestadores. “En discapacidad, no alcanza con la habilitación del Ministerio de Salud. También existe una categorización de ANDIS que exigen las obras sociales para poder trabajar con ellas y poder facturarles la cobertura de los chicos y chicas”, explicó.

Durante 2025 la institución logró seguir funcionando, aunque con enormes dificultades. Desde la conducción de APANNE, la preocupación es total. “La situación que estamos viviendo nos duele muchísimo. Ya no sabemos cómo seguir porque tenemos que pagar los sueldos y no podemos”, expresó Antonio Mastronardi, presidente de la institución.

En ese sentido, Mastronardi señaló que APANNE cumplió con todos los requisitos exigidos por el Estado nacional. “Hicimos todo lo que nos pidieron, incluso reformas edilicias. Ahora necesitamos que el gobierno nacional acelere la inspección para poder recategorizarnos y volver a facturar de manera normal”, sostuvo.

Mientras esperan una respuesta, desde la institución reclaman una medida urgente para evitar el cierre. “Necesitamos al menos un subsidio del gobierno nacional por estos tres meses para poder seguir funcionando. Es un pedido que hacemos con la mano en el corazón”, concluyó Mastronardi.

La situación de APANNE vuelve a poner en evidencia el impacto concreto de las decisiones del gobierno nacional en el sistema de atención a personas con discapacidad y el riesgo que corren instituciones fundamentales para decenas de familias del partido de Escobar.