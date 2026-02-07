Más de 150 entidades de bien público regularizaron su situación gracias al apoyo del Municipio 

Durante 2025, la Municipalidad de Escobar brindó un apoyo fundamental a 150 entidades de bien público del distrito, de las cuales 40 corresponden a instituciones de reciente conformación, con el objetivo de fortalecer el entramado comunitario en todas las localidades.



Se trata de la entrega de decretos municipales que ofrecen un respaldo legal tanto a estas nuevas instituciones como a aquellas que renovaron sus autoridades, acompañando los procesos de formalización, regularización institucional y actualización de comisiones directivas, con la finalidad de ordenar la situación administrativa y mejorar el funcionamiento de las entidades barriales.



A partir de esta política, las instituciones acceden a:

* Entrega de libros administrativos y sociales

* Asesoramiento técnico y administrativo sin cargo

* Acompañamiento en el desarrollo de distintas actividades sociales

* Articulación con distintas áreas municipales

* Acceso al Fondo de Fortalecimiento para Entidades



“Las instituciones representan el corazón de cada barrio. Si ellas crecen, crece la comunidad porque las entidades y los clubes son la esencia de nuestro distrito en cada una de sus localidades. Escobar es hijo de sus entidades. Por eso las queremos, las ayudamos y las reconocemos”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.



Quienes participen en una institución, estén dando sus primeros pasos o necesiten regularizar su situación, pueden acercarse al Palacio Municipal para recibir asesoramiento sin cargo de manera presencial (Estrada 599, Belén de Escobar), o comunicarse vía WhatsApp al 11 5712-9952.