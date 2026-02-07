Donación de órganos: El trabajo de la red bonaerense, clave en el récord nacional histórico

Un informe analiza cómo el sistema provincial de procuración de órganos fue determinante para que la Argentina alcanzara en 2025 el mayor nivel de donación de su historia.

En 2025, con un rol central y el impulso de la provincia de Buenos Aires, el país alcanzó un récord histórico en donación de órganos al superar los 20 donantes por millón de habitantes, el nivel más alto registrado hasta el momento. Este hito sanitario, que permitió salvar y mejorar la vida de miles de personas, fue posible gracias al fortalecimiento de políticas públicas sostenidas en el tiempo y, de manera central, al desempeño del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires.

Así lo demuestra el informe “La procuración de órganos como política de salud pública en red”, recientemente publicado en la Revista Salud Publica, la revista científica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El trabajo analiza el desempeño del sistema bonaerense de procuración y su impacto decisivo en el posicionamiento nacional en materia de trasplantes.

Los datos son contundentes: entre 2019 y 2025, la provincia de Buenos Aires incrementó su aporte en 142 donantes, pasando de 235 a 377 donantes anuales, mientras que en el resto del país se registró una caída de 73 donantes en el mismo período. En 2025, la Provincia aportó casi el 40% del total de donantes del país y superó la media nacional en donantes por millón de habitantes (21,6 frente a 20,5).

El informe destaca que estos resultados no son producto de experiencias aisladas, sino de una estrategia sanitaria integral basada en el trabajo en red. El modelo bonaerense articula al Sistema de Emergencias Sanitarias, los hospitales públicos con unidades de terapia intensiva, el INCUCAI y el CUCAIBA, organismo provincial encargado de coordinar los procesos de donación y trasplante.

Un ejemplo emblemático de este funcionamiento en red es el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que en 2025 aportó 100 donantes, lo que representa el 10,5% del total nacional y el 26,5% del provincial, superando el récord mundial previo del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia, España. El informe subraya que este logro se explica por la organización territorial del sistema: los pacientes que cumplen criterios de donación en la región son derivados a hospitales estratégicos para garantizar la procuración y el trasplante en tiempos críticos.

La política de descentralización planificada de la procuración, impulsada por la Provincia, permitió fortalecer hospitales de distintas regiones sanitarias, garantizando que la posibilidad de donar órganos no dependa del lugar donde ocurre la atención ni del tamaño del establecimiento. Esta organización optimiza tiempos, asegura estándares de calidad y promueve la equidad en el acceso al trasplante.

Gracias al aporte del sistema público bonaerense, en 2025 se realizaron alrededor de mil trasplantes a partir de donantes de la Provincia, beneficiando tanto a pacientes bonaerenses como a personas de otras jurisdicciones del país.

El récord alcanzado reafirma que invertir en un sistema público fuerte, integrado y con capacidad de coordinación salva vidas. La experiencia de la provincia de Buenos Aires, analizada y documentada en la Revista Salud Pública, demuestra que el trabajo en red, la planificación estatal y la presencia territorial son claves para garantizar el derecho al trasplante y fortalecer la salud pública en toda la Argentina.