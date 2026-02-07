Los grabaron con un celular creando un basural: fueron identificados y sancionados en minutos

La grabación de una vecina que capturó infraganti el accionar de al menos tres personas arrojando un enorme volumen de basura en Santa María y San Carlos, en el barrio San Luis de Belén de Escobar, terminó con la identificación del vehículo y de sus ocupantes poco tiempo después. Fue clave que la ciudadana diera aviso al Municipio para que un operativo que involucró a varias dependencias se montara de inmediato.



Gracias a las cámaras de seguridad y lectoras de patentes fijas y móviles, se pudo establecer la ubicación del camión por lo que la Policía Municipal logró detenerlo. Paralelamente, se articuló un procedimiento con la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos que labró las sanciones correspondientes por el arrojo indebido de residuos y por contaminación ambiental. El personal de Tránsito efectuó el secuestro del vehículo conforme a la normativa vigente, mientras que el área de Higiene Urbana se ocupó de la limpieza del lugar implicado.



La Secretaría Contravencional será la encargada de fijar en las próximas horas severas sanciones para los responsables del hecho. Más allá de esto, adicionalmente se realizó una denuncia ante la Justicia para que establezca si también caben sanciones penales.



“Este basural está haciendo este cochino acá” se escucha decir a una mujer que grabó desde su auto cómo se bajaban de un camión más de 30 bolsas de consorcio, neumáticos, muebles rotos y todo tipo de desperdicios. La vecina envió el video al Municipio, lo que hizo que se activara el operativo transversal. Los canales oficiales para denunciar este tipo de hechos son el chatbot Flora (WhatsApp 11 6813-1202) o el sistema de seguridad Ojos y Oídos en Alerta (inscripción a través de www.escobar360.gob.ar).