Ariel Sujarchuk armó una lista de unidad y seguirá como presidente del PJ Escobar

Con la participación de todas las agrupaciones y sectores políticos de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk armó una lista de unidad y seguirá conduciendo el Partido Justicialista de Escobar por un nuevo período. Los integrantes de la lista, que asumirán el lunes 16 de marzo, son dirigentes con amplia trayectoria política, referentes barriales, representantes gremiales, de la juventud, de derechos humanos y de distintos espacios internos, lo que implica un avance hacia la integración y al funcionamiento colectivo del partido.

“Una vez más, manifiesto el deseo de seguir presidiendo el PJ de Escobar. Con este objetivo y rodeado de compañeros y compañeras firmé mi candidatura. Nuestra lista es una síntesis política que busca fortalecer la organización partidaria y consolidar un esquema amplio, plural y con proyección territorial. En estos tiempos complejos, sigamos trabajando por un distrito, una Provincia y un país mejor”, enfatizó el jefe comunal.

Leo Moreno, quien ocupará la vicepresidencia, afirmó que “es un momento muy difícil para las argentinas y los argentinos y por eso vamos a redoblar los esfuerzos, la militancia y la organización, y así seguir construyendo un proyecto político que defienda el trabajo, la producción y la justicia social”.

Las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Escobar serán las siguientes:

Presidente: Ariel Sujarchuk

Vicepresidente: Leo Moreno

Secretaría General: Hugo Cantero

Secretaría Administrativa y de Actas: Cristina Pucheta

Secretaría de Organización: Juan Martín Benavidez

Secretaría de Formación Política: Roberto Bufelli

Secretaría de Desarrollo Humano: Lidia Ledesma

Secretaría de Relaciones: Gabriela Garrone

Secretaría de Finanzas: Gustavo Castaño

Secretaría de Cultura y Comunicación: Hernán Borsani

Secretaría de la Mujer: Verónica Sabena

Secretaría de Asuntos Gremiales: Manuel Cerrudo

Secretaría Técnico Profesional: Carolina Sabarotz

Secretaría de la Juventud: Fernando Acosta

Secretaría de Derechos Humanos: Leonor Rombola

Secretaría de Discapacidad: Yisel Aramayo

Vocales Titulares: Matías Peralta, Nazarena Rothlisberger, Daniel Alcaraz, Manuela Brizuela, Carlos Cardozo, Aldana Herrera, Roberto García y Hilda Mabel Melgares.

Vocales Suplentes: Ariel Lovizio, María Verde, Roberto Vargas, Sol Doello, Sebastián Gaztañaga, Rina Ramona Juárez, Andrés Florentín, Andrea González, Raúl Aragón, Mariela Torres, Marcos Mindolacio y Marcela Castello.

Congresales Titulares: Ariel Sujarchuk, Cristina Álvarez Rodríguez, Javier Rehl, Gómez María Laura Guazzaroni, Carlos “Beto” Ramil, Patricia Durán, Pablo Ramos, Mercedes Gayoso, Tato Ceriani, Andrea Cotignola, Ricardo Choffi y Mónica Díaz.

Congresales Suplentes: Juan Carlos Caballero, Marcela Oyarzú, Hernán Zacardi, Emilce Gutiérrez, Juan Ignacio González y Susana Barrera.