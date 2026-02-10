Atlético Escobar se consagró ganador de la región Bonaerense Norte y ahora va por el sueño de ascender al Federal A frente a un gigante: Ferro de General Pico

De manera categórica, Atlético Escobar derrotó 2 a 0 a Colón de Chivilcoy con goles de Nahuel Luna -de penal- y Tomás Portillo, se consagró ganador de la zona Pampa Bonaerense Norte del Regional Amateur y se metió en la gran final por el ascenso al Federal A, la antesala al Nacional. Su rival será ni más ni menos que Ferro de General Pico, un gigante de La Pampa y de la categoría. El partido, en cancha neutral, se jugará el próximo domingo. Si no hay un vencedor en los 90 minutos, se definirá por penales.



Respaldados por la contundente victoria por 3 a 0 en la visita a Chivilcoy, teniendo en cuenta que el termómetro orillaba los 34 grados y que la gran final estaba en la punta de los dedos, los dirigidos por Darío Bringas regularon el ritmo del partido desde el minuto inicial. Que corra la pelota y el rival fue la consigna. Y así, con poco, Atlético se puso arriba en el marcador con el penal convertido por Luna a los 35 minutos. Y así, con poco, las esperanzas de Colón se derrumbaron. Partido y serie liquidada.



Pero todavía quedaba un segundo tiempo. Que se volvió más pesado desde los 10 minutos cuando Portillo clavó un golazo de tiro libre. Atlético ya tenía puesta la cabeza en la gran final por el ascenso. Colón quería despedirse lo antes posible de una serie que le fue adversa desde que arrancó. Repletos de impotencia, los visitantes regalaron un par de patadas descalificadoras y cierto juego brusco que el árbitro Matías Bilione Carpio no castigó con rigurosidad. Pero el propio DT Diego Herrera calmó a los suyos y el final, lejos de polémicas, terminó en el enorme festejo de jugadores y cuerpo técnico de cara a los casi 2000 hinchas que sacudieron las tribunas del estadio de Deportivo Armenio.



Una vez más, se le viene una parada bravísima a Escobar. Este domingo, en horario y sede todavía a confirmar (Pergamino es la gran candidata), será el turno de Ferro de General Pico, que dejó en el camino a Racing de Olavarría después de una infartante tanda de penales (empataron 2 a 2 en la ida y 1 a 1 en la revancha jugada en La Pampa). Ferro es un grande de la divisional, a la que descendió en 2024 luego de 10 temporadas en lo que hoy es el Federal A. Tiene un plantel repleto de jugadores de experiencia y jerarquía -entre ellos a uno de los goleadores del torneo, Álvaro Klusener- y está dirigido por Alejandro “Cachorro” Abaurre, de extenso recorrido por equipos del ascenso.



Formaciones:

Atlético Escobar: Lucas Álvarez; Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo, Franco Díaz, Lucas Mercado, Dante Verón, Eliseo Aguirre, Osías Barreto, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Darío Bringas.

Luego ingresaron Gregorio Silva, Braian Ceballos, Esteban Pipino, Pedro Szeszurak y Patricio Diez.

Colón de Chivilcoy: Daniel Cañameras, Iago Arribillaga, Gerónimo Stacchiotti, Joaquín Sosa, Jonatan Campo, Lautaro Guerra, Leandro Ríos, Eric Rodas, Marcos Caffaro, Gonzalo Díaz y Gonzalo Mercado. DT: Diego Herrera.

Luego ingresaron Matías Roldán, Matías Nogueira, Alexis Pérez, Thiago Barrios y Marcos Sanabria.