Detuvieron a los “boqueteros” responsables de tres robos en Matheu

Gracias a videos capturados por el Centro de Monitoreo municipal, que se sumaron a una investigación policial a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO), fueron aprehendidas dos personas responsables de al menos los tres robos denunciados en los últimos días en Matheu, bajo la modalidad conocida como “boqueteros”: entraron a comercios mediante agujeros hechos a golpes de maza en paredes generalmente de construcciones antiguas, lindantes a terrenos vacíos. En los tres casos se trató de inmuebles sin ocupantes en el momento de los hechos. En una reunión de autoridades del área de seguridad y la Policía con comerciantes el jueves por la tarde, se supo que hubo otros tres hechos de similares características que no fueron denunciados, por lo que ahora se investiga si los detenidos también están involucrados.



El primer episodio ocurrió el lunes 26 de enero en un comercio de rubro gastronómico ubicado en Ruta 25 y Alem, donde los ladrones sustrajeron dinero en efectivo. Días después, el jueves 29 de enero, se produjo un robo similar en una fiambrería de la calle Salvador Melo, esta vez ingresando por un hueco entre el techo y la pared. Finalmente, el domingo 1° de febrero, ingresaron a una agencia de seguros de la calle Domingo Nazarre. De allí se llevaron un monitor y una notebook.



Los sospechosos fueron aprehendidos en allanamientos llevados adelante en Matheu y en Villa Rosa (Pilar) de manera articulada entre el GTO Escobar 5ª, GTO Escobar 2ª, GTO Escobar 4ª, GTO Subcomisaría Loma Verde y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Pilar y la Policía Municipal de Escobar, que colaboró aportando todas las herramientas operativas y logísticas disponibles. La investigación también contó con la intervención de la UFI N°4 de Escobar, a cargo de la instructora judicial Dra. Noelia Mataitis que avaló lo actuado y dispuso las diligencias correspondientes.

Liberaron a los dos sospechosos el jueves y el domingo hubo un nuevo caso

Los dos hombres demorados el jueves, acusados de al menos tres robos “boqueteros” en Matheu, fueron liberados luego de unas horas, tras ser notificados de la causa que los involucra. Tres días después, el domingo a la madrugada, se produjo en la misma localidad un nuevo hurto de similares características. En este contexto, y de acuerdo a la investigación, son altas las sospechas que indican que estas dos personas imputadas sean las responsables de ese y los otros robos. Sin embargo, la pesquisa sigue avanzando: en las últimas horas se recopilaron nuevas imágenes en el Centro de Monitoreo municipal que se suman a la investigación, así como también el testimonio de comerciantes de la zona que fueron citados a declarar por la fiscalía general.



Las pruebas que llevaron a estos dos hombres de 30 y 37 años a ser imputados fueron videos obtenidos por el Centro de Monitoreo municipal,

El nuevo hecho registrado el domingo por la madrugada se produjo con la misma modalidad, a través de un agujero en el techo de un comercio de la calle San Martín, en Matheu, donde se sustrajo mercadería, balanzas y 20 mil pesos en efectivo.