Zoonosis: jornadas gratuitas de castración y vacunación 

El Centro Municipal de Zoonosis «Dr. Ricardo Godnic» de Escobar continúa en febrero con los operativos sin costo de vacunación y castración para mascotas en todas las localidades del distrito. Los turnos para estos servicios se gestionan presencialmente en el punto de encuentro, con antelación a la fecha indicada. A continuación, se detalla el día, horario y dirección de los operativos:



Martes 10 de febrero:

– Constitución 480, Belén de Escobar, a las 9 horas.

– César Díaz 747, Belén de Escobar, a las 15 horas.

Miércoles 11 de febrero:

– Polideportivo Doña Justa, Ingeniero Maschwitz, a las 9 horas.

– Pasteur y Lauría, Belén de Escobar, a las 15 horas.

Jueves 12 de febrero:

– Maipú 1362, Ingeniero Maschwitz, a las 9 horas.

– Jujuy 817, Garín, a las 15 horas.

Viernes 13 de febrero:

– Andes 35, Garín, a las 9 horas.

Miércoles 18 de febrero:

– Carlos del García 1250, Maquinista Savio, a las 9 horas.

– Repetto y Águila, Loma Verde, a las 15 horas.

Jueves 19 de febrero:

– Lavalle 4060, Garín, a las 9 horas.

– Emilio Lamarca 459, Ingeniero Maschwitz, a las 15 horas.

Viernes 20 de febrero:

– Oficial Saieg y Ruta 25, Belén de Escobar, a las 9 horas.

Lunes 23 de febrero:

– Avenida San Martín 879, Belén de Escobar, a las 9 horas.

– General Paz 2500, Belén de Escobar, a las 15 horas.

Martes 24 de febrero:

– Los Claveles 1920, Maquinista Savio, a las 9 horas.

Miércoles 25 de febrero:

– Galileo y Moreno, Belén de Escobar, a las 9 horas.

– Centro Cívico Matheu (Canesi entre Marullo y Cerutti), a las 15 horas.

Jueves 26 de febrero:

– Centro de Jubilados Estrella Saviense (Boulevard 5 de Junio y San Juan), Maquinista Savio, a las 9 horas.

Viernes 27 de febrero:

– Las Orquídeas 1258, Belén de Escobar, a las 9 horas.