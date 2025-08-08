Otro golpe al narcomenudeo en Escobar gracias al trabajo conjunto entre la Policía Municipal y Bonaerense

A partir de una denuncia anónima ingresada a la línea de denuncias municipal 0-800-555-3473, se llevó adelante un exitoso operativo antidrogas en la localidad de Belén de Escobar con el apoyo logístico y territorial de la Secretaría de Seguridad, que incluyó a la Policía Municipal.

El procedimiento se desarrolló en tres domicilios utilizados para la comercialización de estupefacientes. Durante los allanamientos se logró desarticular a la red que operaba bajo la modalidad de “narcomenudeo”, identificando además los espacios utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento de droga.



Como resultado del operativo, se aprehendió a dos hombres de 23 años y a una mujer de 35, y se secuestraron 113 envoltorios de cocaína fraccionada, otro de mayor tamaño, una bolsa con sustancia suelta y un paquete cerrado (lo que equivale aproximadamente a 189 gramos), además de ocho envoltorios de marihuana y nueve cigarrillos de armado casero. También se incautaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nylon, sustancia de corte y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. Cabe destacar que uno de los imputados se encontraba cumpliendo condena con dispositivo de monitoreo electrónico.



El procedimiento contó con la participación de la Policía Municipal de Escobar, que custodió el perímetro para garantizar la seguridad de los vecinos y brindar apoyo, y personal del GOE y Dirección Canina K9, COE y del personal operativo de la Subdelegación D.T.D.I. Escobar, dependiente de la DDITDI Zárate-Campana, quienes llevaron adelante las tareas investigativas y ejecutaron los allanamientos.



Intervinieron en la causa judicial el Dr. Luciano Javier Marino, juez de Garantías interviniente, y la fiscalía correspondiente, que ordenó las diligencias y allanamientos en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.





