Escopark: alta valoración y muchos visitantes de otros distritos

El parque temático gratuito Escopark fue un contundente éxito durante las vacaciones de invierno y recibió una valoración positiva por parte de visitantes encuestados en el Predio Floral.

El 100% de las personas que participaron de la encuesta valoraron positivamente la propuesta en términos generales, y un 44% la calificó como “excelente”. En cuanto a la procedencia, el 51% de los visitantes llegaron desde otros distritos, mientras que el 49% eran vecinos y vecinas del partido de Escobar. Además, el 91% se enteró del evento a través de redes sociales, siendo el canal digital el principal medio de difusión.



Respecto al modelo mixto del evento, el 87% valoró positivamente que la entrada al parque fuera libre y gratuita, con solo algunos juegos específicos con tickets pagos. Los aspectos más destacados por el público fueron los inflables, la organización general, la variedad de actividades, el sector para bebés, los espacios verdes y la experiencia en familia. Entre las oportunidades de mejora, se mencionaron el mantenimiento de los baños, las filas y tiempos de espera en los juegos más populares, la falta de asientos y el precio de algunas propuestas pagas.



Por fuera de Escopark, también se consultó a los visitantes sobre su experiencia de vida en el distrito. Entre las respuestas, se destacó la calidad de vida en torno a la tranquilidad, la naturaleza y los espacios verdes, así como la salud pública, la seguridad, las actividades culturales y las obras de infraestructura.



La encuesta fue respondida por 638 personas y realizada por personal de Atención al Vecino.





