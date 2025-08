Sujarchuk y Kicillof recorrieron el nuevo Mercado Bonaerense Fijo y el futuro Centro Médico de Alta Complejidad 

El intendente Ariel Sujarchuk, el gobernador Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y primer candidato a senador por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, recorrieron el Mercado Bonaerense Fijo en Belén de Escobar y el futuro Centro Médico de Alta Complejidad Manuel Belgrano en Ingeniero Maschwitz, dos obras fundamentales que fortalecen el acceso a derechos esenciales como la alimentación y la salud.

El nuevo mercado, ubicado en Mitre 791, abrirá a partir de este lunes y ofrecerá productos frescos, carnes, panificados, pastas, artículos de limpieza y alimentos regionales a precios accesibles para toda la comunidad. Por su parte, el futuro centro de salud, que se encuentra en Ruta 26 entre Carhué y Palmers, brindará atención exclusiva a afiliados de IOMA en un edificio con más de 3.800 metros cuadrados, 83 camas, área quirúrgica, y servicios de diagnóstico y tratamientos de alta complejidad.



“La verdadera libertad no es que te suelten la mano, es que tengas las herramientas para salir adelante. Y eso lo garantiza un Estado presente y eficiente que, en vez de ajustar, invierte para que a cada argentino le vaya un poquito mejor. No se trata de agrandar el Estado, sino de agrandar la mesa para que ningún compatriota se quede con hambre”, expresó Sujarchuk.



“Hoy la Argentina está en una espiral descendente: cierran comercios, se pierden empleos y baja el consumo. No es culpa de quienes producen, es el resultado de un modelo económico que importa lo que antes se hacía acá, empuja a veranear afuera y paga salarios cada vez más bajos. Es un modelo recesivo y anti industrial. Y desde la Provincia lo decimos con claridad: vamos a defender la producción, el trabajo y el consumo bonaerense”, sostuvo Kicillof.



Los siguientes funcionarios del gobierno provincial también participaron de la recorrida: el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.



Durante la jornada, se firmaron convenios para el desarrollo de nuevas obras de infraestructura y el gobierno provincial entregó 15 motos que se suman al parque vehicular municipal para tareas de prevención y seguridad.