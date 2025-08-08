Belén de Escobar: obras de pavimentación e hidráulica en los barrios El Matadero y El Candil entran en etapa de finalización

El intendente Ariel Sujarchuk supervisó la etapa final de las obras de pavimentación integral en los barrios El Matadero y El Candil de Belén de Escobar, que incluyen trabajos hidráulicos, además de mejoras en los accesos y el espacio público.

“La gestión está en cada lugar y en cada detalle. No solo con la pavimentación y la puesta en valor de veredas, sino también con importantes obras hidráulicas que en gestiones anteriores no se hacían, pero son muy necesarias. Seguiremos presentes como siempre, escuchando las demandas de los vecinos y vecinas. Mientras del otro lado hay un cúmulo de agresiones, nosotros nos dedicamos solamente a gestionar, a solucionar los problemas de la gente para que Escobar esté cada día mejor”, expresó Sujarchuk.



El jefe comunal recorrió la obra de puesta en valor del boulevard de la avenida San Martín en el barrio El Candil, en el marco de una intervención urbana integral financiada con fondos municipales. Los trabajos abarcan 200 metros lineales y se encuentran en un 80% de su proceso de ejecución. El proyecto incluye la construcción de un sendero peatonal, el entubamiento del zanjón, la instalación de 16 luminarias LED, bancos y cestos de residuos distribuidos estratégicamente, canteros con plantas nativas, cordones de hormigón y rampas de acceso en cada cruce.



Luego, Sujarchuk se dirigió al barrio El Matadero, donde se pavimentan 1.360 metros en el marco de un acuerdo con el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana (OPISU) que comprende la pavimentación de 11.000 metros lineales con hormigón en barrios populares, junto con tareas de readecuación hidráulica, lo que mejorará el acceso y la circulación en distintos puntos del distrito. Las calles intervenidas en El Matadero son San Isidro, entre Jujuy y el arroyo Tajamar; El Jilguero, entre San Isidro y Caspi; Calle 1, entre San Isidro y Paladino; y El Hornero, entre Paladino y Carpintero. Gracias a las gestiones realizadas ante el organismo provincial, también se ejecutó una obra hidráulica que incluye 220 metros de cañería de 1.200 mm. sobre la calle San Isidro, donde antes existía un zanjón, y cruces de caños de 800 mm. sobre El Hornero. Esta nueva infraestructura permitió mejorar significativamente el escurrimiento pluvial en toda la zona.



En la actualidad, las obras de pavimentación en El Matadero, al igual que en los barrios Stone y 1° de Julio, presentan un avance del 85%, mientras que en El Ruso, Amancay y Parque Norte se encuentran en su etapa de finalización. Asimismo, el intendente mantuvo un encuentro con el gobernador Axel Kicillof en el que se firmaron nuevos convenios para avanzar con la pavimentación de calles en el barrio Philips, y en el casco céntrico de las localidades de Matheu y Garín. Además, se acordaron reformas en el polideportivo municipal Luis Monti de Belén de Escobar, que incluyen la construcción de nuevos accesos y oficinas.





