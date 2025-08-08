Leo Moreno cruzó a Valenzuela: «¿Y si mejor te mirás al espejo?»

El diputado provincial Leo Moreno arremetió contra el intendente de Tres de Febrero y candidato a diputado provincial Diego Valenzuela, quien publicó un cuadro de barras en redes sociales para así criticar al Municipio de Escobar y otros distritos. “Miremos los organigramas municipales, mayor cantidad de cargos políticos, menos recursos para obras”, escribió Valenzuela. “¿Y si mejor te mirás al espejo y te preguntás qué hace tu Municipio por los vecinos?” le respondió Moreno. Y continuó: “Es muy curioso que pidas obras en redes sociales, pero te sumes a un gobierno nacional que no las hace. No tenés la menor idea de lo que implica transformar un distrito, que es lo que hicimos en Escobar”.

Leo Moreno, quien fuera integrante del gabinete de Ariel Sujarchuk, defendió la gestión del intendente de Escobar y enumeró la lista de avances, en contraste con el distrito del actual candidato a senador provincial de la Libertad Avanza: “Cuando llegó Ariel a Escobar no había nada y ahora gestionamos todo el sistema educativo (cuatro jardines municipales, primaria bilingüe, colegio de la UBA, un Polo de Educación Superior). Sé que son temas que te resultan extraños porque vos no hiciste ni una escuela, pero esto implica sostener y administrar docentes, auxiliares y personal que trabaja en centros de desarrollo infantil”.

Asimismo, Moreno detalló más diferencias entre las políticas públicas de Escobar y de Tres de Febrero en las áreas de seguridad y salud: “Vos compraste 70 armas y no tenés policía propia: en Escobar se creó una Policía Municipal entera, con agentes, 500 armas y móviles 0 km. Vos no le das importancia a la salud pública, nosotros tenemos 36 centros de gestión municipal, incluyendo tres hospitales, y este martes vamos a inaugurar un centro de alta complejidad que será el número 37. ¿Tenés idea de cómo se lleva adelante esto? Con un Estado presente, moderno, ágil, y eficiente. Para vos, en cambio, está mal ocuparse de las necesidades de la gente”.

En su posteo en X, Valenzuela había señalado que “a mayor cantidad de cargos políticos, menos recursos para obras y para bajar impuestos”. Frente a esta afirmación, Moreno respondió: “Estás muy lejos de poder compararte con todo lo que gestiona Escobar en materia de salud, educación, seguridad, cultura, deporte. No llegás ni a la esquina. Y lo hacemos con eficiencia: en 2015 el pago de sueldos demandaba 52% del presupuesto. Hoy tenemos más trabajadores para poder gestionar todo lo que hicimos, pero el dinero destinado a salarios bajó al 34%. ¿Sabés cómo se hace? Agrandando la torta y recibiendo más dinero de la coparticipación provincial, por ejemplo”. Y agregó: “A vos te cae la coparticipación porque no hacés nada en tu partido. En cambio, en Escobar se duplicó el CUD (Coeficiente Único de Distribución) gracias a que trabajamos bien. A vos te cae la recaudación. En Escobar la mejoramos gracias al acompañamiento y los incentivos a nuestros comercios e industrias”.

Por último, Moreno criticó el salto de Valenzuela desde el Pro de Mauricio Macri a la Libertad Avanza del presidente Milei: “En tu intento de manchar a nuestro municipio con tu plaquita, te olvidaste de los municipios del PRO, el que era tu partido hasta hace 15 minutos. Y en definitiva ese ´indicador` que publicás no ´indica` nada. Es el típico manotazo de un oportunista que busca un dato para mentirle a la gente, ocultando todos los que no le conviene. Es tan débil tu frase como tu cáscara de marketing. Ahora que estás con Milei, acentuaste un problema que ya tenía el macrismo: ver todo a través de una tabla de Excel sin conocer la realidad de la calle, sin preocuparte por los problemas y necesidades de nuestros vecinos”.