Obra pública en Escobar: nuevos pavimentos, más iluminación y limpieza de los arroyos

Durante septiembre, la Municipalidad de Escobar profundizó el plan de obras públicas en todas las localidades del distrito con nuevos pavimentos, mayor alumbrado público y el saneamiento de los cursos de agua.

En materia vial, se intervinieron 59 cuadras en total. Se finalizaron los pavimentos en hormigón, ejecutados junto al organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU), en el barrio Stone de Belén de Escobar y en los barrios Parque Norte y El Ruso de Garín. A su vez, se avanzó en nuevos pavimentos en las calles: Moreno de Belén de Escobar, Paso de Ingeniero Maschwitz y Libertad en El Cazador.



También se desarrollaron tareas de saneamiento en distintas cuencas hídricas. En el arroyo Escobar, a la altura de Los Naranjos, se retiraron más de 350 m³ de malezas y residuos, mientras que en el arroyo Pinazo, en Maquinista Savio, se realizaron trabajos de limpieza y ensanche en 3 kilómetros de su cauce. Además, durante septiembre se retiraron en total 3 toneladas de basura de todos los arroyos del distrito. Los equipos municipales trabajan diariamente en los más de 49 kilómetros de cursos de agua para garantizar un mejor escurrimiento frente a lluvias intensas.



Asimismo, se reforzó la iluminación pública en todas las localidades. Durante septiembre se instalaron 235 nuevas luminarias y se llevaron a cabo reparaciones y tareas de mantenimiento en 1.978 puntos de luz.





