Murió Zeus, un perro ícono de la Brigada K-9 de la Policía Municipal 

Escobar despide con tristeza a Zeus, un perro labrador integrante de la División Canina K-9 de la Policía Municipal de Escobar. Con apenas cuatro años, falleció tras atravesar un problema de salud irreversible. Su incansable entrega, su lealtad y su carácter dócil lo convirtieron en mucho más que un perro de trabajo: fue un verdadero servidor público.

Especialista en búsqueda de restos humanos, se destacó desde muy joven por su temple inusual: a los seis meses realizó su primera detección en un trágico suceso vinculado a la salud mental, y desde entonces participó en innumerables operativos de búsqueda de paradero en el distrito. Otro caso relevante fue su participación clave para encontrar a la víctima de un femicidio en Garín.



La División K-9 de Escobar, creada hace más de ocho años por iniciativa del intendente Ariel Sujarchuk, es la única de la provincia de Buenos Aires y una de las pocas del país que funciona bajo la órbita municipal. Con sede en Ingeniero Maschwitz, nuclea a un equipo de canes entrenados para ayudar en la resolución de delitos complejos, tanto dentro del distrito como en otras provincias, y ha sido convocada para intervenir en casos resonantes de narcotráfico y búsquedas de personas.



Dentro de la brigada, Zeus formaba dupla con Torh en la búsqueda de restos humanos, mientras que Leo y Willy están abocados a la detección de narcóticos, y Bengy, Benito, Pipo y Furia se especializan en localizar personas vivas. Todos ellos cuentan con una dieta supervisada y controles veterinarios permanentes, además de un espacio de 116 m² especialmente diseñado con caniles y áreas de servicio para su cuidado y entrenamiento. Actualmente, seis cachorros atraviesan la segunda etapa de formación, que definirá su disciplina futura.



La pérdida de Zeus se suma a la tristeza que embargó a la División Canina el pasado 22 de febrero, cuando falleció Bruno, un weimaraner de 12 años conocido como “el Messi de los perros rastreadores”. Ambos dejan un legado imborrable en la memoria escobarense.





