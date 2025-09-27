Finde en Escobar: Erica Rivas, la Peña de Raíces Provincianas y el encuentro Caravanas Chevrolet son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la presentación de Erica Rivas con el monólogo “Matate, Amor”, la Peña de Raíces Provincianas y la exposición Caravanas Chevrolet, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 16:30 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, básquet, arte urbano y punto de consulta joven, mientras que a las 17 horas habrá clases de básquet en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar). Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se desarrollará el habitual taller de danza urbana. A la misma hora, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) se presentará la médium Arístida y, a las 21 horas, habrá una función de la obra teatral “Muerde” protagonizada por Luciano Cáceres.



El sábado, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se realizará la presentación del libro “Detrás de la historia de Escobar” de Gustavo Issetta. Luego, a las 21:30 horas se presentará la actriz Erica Riva con el monólogo “Matate, Amor”, adaptación teatral de la aclamada novela de Ariana Harwicz.



El domingo, a partir de las 9 horas en el Paraná de Las Palmas (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), se realizará una nueva edición del encuentro de Caravanas Chevrolet donde se exhibirán más de 200 autos clásicos de colección. También contará con shows en vivo de artistas locales, food trucks, una feria de artesanías y distintas propuestas gastronómicas. Más tarde, desde las 13 horas en Garín (Boulevard Presidente Perón, entre Libertad y Cigliutti), se podrá disfrutar de la tercera edición de la Peña Oficial del festival Raíces Provincianas con shows de artistas musicales, ballets folclóricos, una feria gastronómica y feria de emprendedores y emprendedoras.



También el domingo, a las 17 horas en el Centro Cultural Campiglia, se llevará adelante el evento “Encontrarse con la esencia” de María Ruiber. Además, a las 19 horas, el Teatro Seminari contará con el concierto “Aires Norteños” a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar y la Orquesta Tunquelén. Lo recaudado será a beneficio de la cooperadora de la Escuela N°5 de Garín. Más tarde, a las 20:30 horas, se desarrollará el encuentro “Milonga de Septiembre” con muestras, clases abiertas y un cierre musical a cargo del grupo Sudestada Cuarteto. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “El Amo del Jardín” a las 13 y 15:30 horas, “Demon Slayer: Castillo Infinito” a las 14:30 horas y “Hamilton” a las 21:30 horas.







