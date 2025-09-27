Visión Clara: 100 jubilados del distrito recibieron anteojos gratuitamente 

En el barrio Obejero de Maquinista Savio, a partir de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Escobar y la ONG Planificar Ciudad, se entregaron sin cargo 100 pares de anteojos a jubiladas y jubilados del distrito, en el marco del programa “Visión Clara”.

Desde el comienzo de esta iniciativa, en abril de este año, ya son 850 los vecinos y vecinas que recibieron sus lentes de manera gratuita. Previamente, se concretaron 8 operativos oftalmológicos en Garín, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Matheu y Belén de Escobar con el objetivo de garantizar el acceso a una atención integral de la salud visual. Durante cada control, se efectúan los estudios necesarios para determinar la receta personalizada que precisa cada beneficiario. Además, durante los operativos se realizaron controles cardiológicos y electrocardiogramas.



El Programa «Visión Clara» es una iniciativa de política pública inclusiva que ofrece controles oftalmológicos gratuitos y entrega de anteojos a quienes no pueden acceder a ellos. El programa se enfoca principalmente en jubilados y pensionados, especialmente los afiliados a IOMA y PAMI, y funciona mediante operativos en centros de jubilados para la toma de estudios y la entrega de lentes formulados.





