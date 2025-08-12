Nunca es tarde para estudiar: 115 adultos terminaron el secundario gracias al Plan FinEs en Escobar

“Estoy convencida de que la educación abre las puertas a diferentes oportunidades”, expresó Beatriz Galarza, vecina de 63 años y una de las 115 personas que finalizaron sus estudios secundarios a través del Plan FinEs en Escobar en lo que va del año. El acto de colación se llevó a cabo en el Colegio Preuniversitario UBA Escobar “Dr. Ramón A. Cereijo” y celebró la graduación de estudiantes de nueve comisiones.

Encabezó la ceremonia el intendente Ariel Sujarchuk, quien afirmó: “Este programa le da la posibilidad de terminar la secundaria a todos aquellos que lo necesitan. Escobar es uno de los municipios más activos dentro de esta iniciativa, que nació como un programa nacional y que hoy es solventada por la Provincia y el Municipio, porque la Nación lo desfinanció. Si quienes recortan vieran las caras de los hijos e hijas al ver a sus padres recibirse, entenderían que no hay edad para aprender ni para salir adelante”.



Beatriz, es peluquera y vive en Maquinista Savio, aunque pasó su adolescencia en Garín. Sin haber terminado la secundaria, pudo formarse como idónea en farmacia y trabajar de ello, así como estudiar la Diplomatura en Psicología Social en la UNPAZ. “Me jubilé hace tres años y medio y dije: es mi oportunidad para poder seguir estudiando y terminar lo que me quedaba pendiente: recibir el título secundario”, contó emocionada. Sobre su experiencia, destacó: “Fue muy amorosa y generosa. Los profes están muy comprometidos y ayudan mucho para que podamos terminar. Armamos un grupo de compañeros y compañeras hermoso. Ojalá la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y solidaria nunca se pierda, y sigamos conservando esos derechos para todos y todas”.



El Plan FinEs, creado en 2008 por el Ministerio de Educación de la Nación, busca garantizar el derecho a la educación secundaria para personas mayores de 18 años, articulando su desarrollo en escuelas, organizaciones sociales, parroquias, UGCs, sociedades de fomento y centros comunitarios. En marzo de 2024, el gobierno nacional discontinuó el financiamiento del programa, pero en la provincia de Buenos Aires se mantuvo gracias a aportes provinciales y municipales.



Otra historia inspiradora fue la de Beatriz Agüero, de 60 años, vecina del barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz, empleada doméstica jubilada hace un año: “Estoy muy contenta de haber logrado lo que logré, gracias a Dios, a la Virgen, a mi esfuerzo y al apoyo de mi familia. Nunca pensé que iba a terminar la secundaria. Además, uno de mis hijos, Manuel, también está terminando: creo que le di el ejemplo y eso me llena de orgullo”.



En total, Escobar cuenta actualmente con 64 comisiones distribuidas en 25 sedes a lo largo del distrito, con más de 1.200 estudiantes que cursan bajo esta modalidad. Desde 2017, además, un convenio entre el Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia permite que trabajadoras y trabajadores municipales también puedan finalizar sus estudios secundarios.



