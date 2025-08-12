“El que las hace las paga”: En solo dos horas detuvieron al autor de un robo en un corralón de Belén de Escobar

En solo dos horas, gracias al trabajo en equipo de la Policía, la Justicia, el Centro de Monitoreo de Escobar y el COM de Pilar, se esclareció un robo ocurrido el viernes por la tarde en un corralón ubicado sobre Colectora Este, en Belén de Escobar.

“En Escobar, el que las hace las paga. Si venís a robar terminás preso rápido porque nuestra Policía, nuestra Fiscalía, y nuestra Tecnología TE BUSCAN Y TE ENCUENTRAN”, es el texto escrito en las redes de la secretaría de Seguridad del Municipio en referencia al hecho.



El Laboratorio de Imágenes y Forense del Centro de Monitoreo de Escobar, en articulación con el COM de Pilar, fue fundamental para aportar información que permitió identificar al vehículo utilizado en el robo. En apenas dos horas, el mismo fue encontrado en Del Viso, partido de Pilar, y secuestrado. En el acto se secuestró un arma de fuego, y se aprehendió a un hombre en el marco de la investigación de la causa. Del operativo participaron el Jefe de la Policía Departamental, Comisario Mayor Enriquez, la DDI de Escobar, el Jefe del Comando de Patrullas y la Comisaría Escobar 1ra. El procedimiento fue avalado por la Fiscal Dra. Mabel Amoretti.



El vehículo secuestrado también era intensamente buscado por la Policía de Pehuajó por una entradera en un barrio privado en el mes julio en esa ciudad del interior de la Provincia. La causa por robo agravado por el uso de armas, en poblado y en banda sigue en investigación bajo el comprometido trabajo desempeñado por el instructor fiscal Dr. Sebastián Velázquez, integrante de Unidad Fiscal N°5.



“Falta mucho por hacer pero venimos ganando la batalla. Nos la jugamos y avanzamos a buen ritmo”, completa el comunicado de la secretaría de Seguridad, que hace poco más de cuatro meses puso en funcionamiento la Policía Municipal y se encuentra ampliando el Centro de Monitoreo, que en unos días quintuplicará su tamaño original.





