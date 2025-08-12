Escobar realiza actividades por la Semana Mundial de la Lactancia durante todo agosto

La Municipalidad de Escobar, a través del programa Primeros 1000 Días, continúa con la agenda de actividades en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, que este año se extenderá durante todo agosto en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito.

La propuesta comenzó el lunes 4 en el Honorable Concejo Deliberante, con la presentación de una declaración institucional y un espacio de reflexión con la participación de sectores que integran la Mesa de Trabajo del programa Primeros 1000 Días. Bajo el lema: “Una elección ecológica y sustentable que promueve la soberanía alimentaria”, se debatió sobre la importancia de la lactancia como acto de amor, salud y compromiso con el ambiente.



Durante todo agosto se desarrollarán charlas y encuentros en los CAPS, para compartir conocimientos, despejar dudas y promover la lactancia y la crianza respetuosa. Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Ya se realizaron talleres en los CAPS Noicoff, Di Maio, Vilar, San Miguel, Torres, Velazco, Azurduy, Dorrego, Eva Perón y Carillo. Las actividades continúan con el siguiente cronograma:



Selles: 11/8 – 10 hs. – Pablo Marín 24 (Garín)





Lalli: 12/8 – 14 hs. – Frutos González 996 (Belén de Escobar)





Resio: 25/8 (hora a confirmar) – Mateo Churich, B1619 (Garín)





Prota: 22/8 – 9 hs. – Tiziano y Moreno (Belén de Escobar)





